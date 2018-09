उत्तर प्रदेश के औरैया में दो पुलिसवाले ड्यूटी के दौरान नाचते हुए देखे गए। पुलिसवालों का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके खिलाफ जांच का आदेश दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने पुलिसवालों का डांस वीडियो ट्वीट किया है। करीब 36 सेकेंड के वीडियो में दो पुलिसवालों संग मौके पर मौजूद कुछ लोग भी नाचते हुए देखे जा रहे हैं। पुलिसवालों के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं लग पाई है। वीडियो देखने पर ऐसा मालूम होता है कि पुलिसवाले संभवत: किसी हरियाणवी गाने पर नाच रहे हैं। एक पुलिसवाले की कमर पर पिस्तौल दिखाई दे रही है और उसने सिर पर सफेद रंग का गमछा भी बांध रखा है। वीडियो में पुलिसवाले एकदम मस्ती में डूबे नजर आते हैं। यूपी पुलिस ने इस मामले में भले ही जांच का आदेश दिया हो लेकिन ट्विटर पर पुलिसवालों के डांस पर यूजर्स की सहानुभूति उमड़ रही है।

#WATCH Uttar Pradesh Police orders inquiry after a video of policemen dancing on duty in Auraiya goes viral pic.twitter.com/bQ6LVB5blZ — ANI UP (@ANINewsUP) September 18, 2018

तेजबहादुर नाम के यूजर ने लिखा, ”क्यों, क्या बुराई है? क्या पुलिसवालों के पास दिल नहीं होता ? उनकी भी अपनी एक दुनिया है.. आप लोगों की इतनी नुक्ताचीनी से ही आजकल पुलिस के जवान मानसिक तनाव के शिकार हो रहे हैं।” आकांक्षा श्रीवास्तव नाम की यूजर ने पुलिसवालों को रियल लाइफ चुलबुल पांडे बताया। एक यूजर ने लिखा कि अगर यह वीडियो यूरोप के गोरे पुलिसवालों का होता तो इसे खूब प्यार किया जाता।

मोहम्मद ताहिर नाम के यूजर ने लिखा कि ड्यूटी के दौरान पुलिसवाले नाच रहे हैं तो इसमें गलत क्या है, हमेश रिश्वत लेने से यह अच्छा है। सत्यनारायण ने लिखा, ”क्या नाचना गलत है? पुलिसवालों की कोई छुट्टी नहीं होती है, यहां तक की वे दिवाली पर भी, उन्हें थोड़ा मनोरंजन करने दो।”

क्यों क्या बुराई है ? क्या पुलिस वालों के पास दिल नहीं होता ? उनकी भी अपनी एक दुनियाँ है..

