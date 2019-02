जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को आंतकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। उस आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। इस घटना से जहां पूरे देश को दुखी कर दिया तो वहीं आक्रोशित भी। ऐसे में देश का हर नागरिक किसी न किसी तरह से आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों की मदद करना चाहता है। कुछ ऐसा ही करने का जज्बा दिखाया उत्तर प्रदेश के एक कॉन्स्टेबल ने, जो घूम घूम कर शहीदों के परिवार के लिए चंदा मांग रहा है।

कौन है यूपी का सिपाही: बता दें कि ये कॉन्स्टेबल यूपी के रामपुर का है। कॉन्स्टेबल का नाम फिरोज खान है जो थाना अजीमनगर में पोस्टिड हैं। फिरोज यूपी पुलिस में कॉनस्टेबल हैं, ऐसे में वो शहीदों के परिवार की मदद के लिए बढ़ चढ़ कर मदद करने के लिए आगे आए हैं। वो लोगों के पास जा जाकर चंदा जमा कर रहे हैं। वहीं लोग भी उनकी काफी मदद करते नजर आ रहे हैं।

Rampur: UP Police Constable Firoz Khan is collecting funds for families of CRPF jawans who lost their lives in #PulwamaAttack. Khan says 'I requested and got permission to move around the city for 3 days and collect funds, its the least I can do.I am getting support of all' pic.twitter.com/ShTaQHK2tG

