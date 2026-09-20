उत्तर प्रदेश पुलिस एक कथित अपहरण की झूठी कहानी की जांच करते-करते फर्जी यूनिवर्सिटी के नेटवर्क तक पहुंच गई और उस नेटवर्क का पर्दाफाश भी किया। यह फर्जी यूनिवर्सिटी करीब 4 साल से चल रही थी और हैरानी वाली बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी का संचालन खेत में बनी एक इमारत से हो रहा था। यूपी पुलिस ने इस फर्जी यूनिवर्सिटी का भंडाफोड़ करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।

यह मामला यूपी के एटा से सामने आया है जहां 16 सितंबर को राम सेवक नाम के व्यक्ति ने मारहरा थाने में शिकायत दी थी कि उसके बड़े भाई सतेंद्र कुमार को तीन लोगों ने एक कार में अगवा कर लिया है और उनकी रिहाई के बदले दो लाख रुपये की फिरौती मांगी गई है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी।

आगरा से पकड़ा गया सतेंद्र

पुलिस सतेंद्र कुमार को खोजते हुए आगरा तक पहुंच गई जहां से पुलिस ने सतेंद्र को पकड़ लिया। सतेंद्र तक पहुंचने के लिए पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लिया और आखिरकार पुलिस ने सतेंद्र को वहां से सुरक्षित बरामद कर लिया।

पुलिस को पूछताछ के दौरान हुआ शक

पुलिस ने सतेंद्र से जब पूछताछ शुरू की तो उस पर कुछ संदेह हुआ। जांच में सामने आया कि सतेंद्र कुमार ने कथित तौर पर छात्रों से लिए गए पैसे लौटाने के दबाव से बचने के लिए अपने अपहरण की साजिश रची ताकि पैसे मांग रहे छात्र अपनी फीस वापस न मांगे।

पूछताछ में अलग-अलग दावा किया

पुलिस ने बताया कि सतेंद्र ने पूछताछ के दौरान अलग-अलग दावे किया जिससे कि पुलिस का शक उस पर गहरा गया। पूछताछ के दौरान सतेंद्र ने पहले दावा किया कि उसका कॉलेज हापुड़ के एक संस्थान से संबद्ध रखता है, लेकिन जांच में यह दावा गलत पाया गया। इसके बाद उसने दूसरे संस्थान से भी लिंक होने की बात कही और यह भी बात उसकी झूठी निकली। आखिर में कड़ाई से हुई पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह कथित तौर पर एक फर्जी यूनिवर्सिटी चला रहा है जिसका वह खुद वाइस चांसलर है।

इन जिलों के स्टूडेंट लेते थे एडमिशन

पुलिस की जांच में सामने आया है कि सतेंद्र 2022 से मारहरा थाना क्षेत्र के महमूदपुर नगरिया गांव में करीब चार बीघा जमीन पर यह फर्जी संस्थान चला रहा था। यहां एक मंजिला इमारत में करीब 10 कमरे थे। कुछ कमरों में फर्नीचर भी रखा था, लेकिन छात्रों के लिए जरूरी लैब जैसी सुविधाएं मौजूद नहीं थीं। इस फर्जी यूनिवर्सिटी में एटा, कासगंज, अलीगढ़, आगरा और हाथरस के छात्रों को D Pharma, B Pharma और BSc Nursing समेत अलग-अलग पाठ्यक्रमों में दाखिला दिया जाता था।

54 स्टूडेंट फिलहाल पढ़े रहे थे इस यूनिवर्सिटी में

पुलिस के मुताबिक, छात्रों से कोर्स के हिसाब से फीस ली जाती थी और बाद में उन्हें कथित तौर पर फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाते थे। मौजूदा सत्र के रिकॉर्ड में 54 छात्रों के नाम दर्ज मिले हैं। हालांकि पुलिस को आशंका है कि पिछले कुछ सालों में भी बड़ी संख्या में छात्रों का दाखिला कराया गया होगा। जांच में यह भी सामने आया कि रिकॉर्ड में दर्ज छात्रों में से कोई भी वास्तव में वहां नियमित रूप से कक्षाओं में नहीं आया।

यूनिवर्सिटी का चांसलर निकला अनपढ़ चायवाला

पुलिस की जांच में सबसे अधिक हैरान कर देने वाली बात जो सामने आई है वह यह है कि इस फर्जी यूनिवर्सिटी का चेयरमैन भगवान दास था जो खुद एक अनपढ़ आदमी है और चाय की दुकान चलाता है। कथित तौर पर यही चेयरमैन था। गौरव अग्रवाल एक रिटायर्ड चीफ मेडिकल ऑफिसर का बेटा है। मोहम्मद शरीफ कुरैशी प्रिंसिपल था। बाकी लोग एडमिशन संभालने, नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने और इंस्टीट्यूट का विज्ञापन करने में शामिल थे। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस को मिले कई फर्जी दस्तावेज

पुलिस को जब इस बात का पता चल गया कि सतेंद्र फर्जी यूनिवर्सिटी चला रहा था तो संस्थान की तलाशी ली गई और इस दौरान बड़ी संख्या में कथित फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज और अन्य सामान मिला। इनमें एक लैपटॉप, चार फर्जी बैंक चेक, 16 फर्जी छात्र पहचान पत्र, आवेदन फॉर्म, अटेंडेंस शीट, फीस रसीदें, परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं और प्रश्नपत्र शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने कथित तौर पर फर्जी सील, सील लगे लेटरहेड, मार्कशीट, यूनिवर्सिटी कोड वाले पर्चे और प्रचार सामग्री भी बरामद की है।

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