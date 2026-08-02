उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पुलिस ने जिले के एक पुलिस थाने के एसएचओ समेत सात पुलिसकर्मियों पर एक बिजनेसमैन को हिरासत में लेने और उससे पैसे ऐंठने और झूठे केस में फंसाने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है।

बिजनेसमैन ने आरोप लगाए है कि SHO समेत पुलिस के सात कर्मचारियों उन्हें हिरासत लिया, फिर उनसे पैसे ऐंठें और साथ ही उसे किसी आपराधिक मामले में झूठा फंसाने या नकली पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली मारने की धमकी भी दी।

जांच के बाद मामला दर्ज

बताया जा रहा कि यह घटना अप्रैल में घटी थी, लेकिन FIR शुक्रवार को बुलंदशहर के सिकंदराबाद पुलिस थाने में दर्ज की गई। बुलंदशहर के सर्कल ऑफिसर दीपक कुमार ने बताया कि जांच के बाद यह मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि मामले में नामजद सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है।

इस FIR में सब-इंस्पेक्टर अरुण कुमार, तत्कालीन स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) नीरज मलिक, कॉन्स्टेबल योगेश और चार अज्ञात पुलिसकर्मियों के नाम दर्ज किए गए हैं।

कब का है मामला?

पुलिस के मुताबिक, डेयरी का बिजनेस करने वाले शिकायतकर्ता सलमान ने आरोप लगाया कि 30 अप्रैल की शाम को जब वह अपनी दुकान से घर लौट रहे थे, तो टोल प्लाजा पर कुछ पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद उन्हें बिना कोई कारण बताए जबरन सिकंदराबाद पुलिस थाने ले गए।

पुलिस के मुताबिक, सलमान ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने बार-बार उन पुलिसकर्मियों से पूछा कि उन्हें क्यों हिरासत में लिया गया है, तो आरोपी पुलिसकर्मियों ने 20 लाख रुपये की मांग की। साथ ही उनको धमकी दी कि अगर वह पैसे का इंतजाम नहीं कर पाए, तो वे उन्हें नशीले पदार्थों से जुड़े कानून (एनडीपीएस) के तहत किसी मामले में झूठा फंसा देंगे और एक फर्जी पुलिस मुठभेड़ में उनके पैर में गोली मार देंगे।

6 लाख रुपये का इंतजाम कर दिया तब जान बची

सलमान ने आगे आरोप लगाया कि हिरासत में उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई और उन्हें कड़ी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई। दबाव में आकर, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने आरोपियों को 6 लाख रुपये दिए। उनके परिवार वाले ये पैसे पुलिस थाने लेकर आए, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।

रिहा करने के बाद भी दी धमकी

शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि उसे जाने देने से पहले, पुलिसवालों ने कथित तौर पर उसे जान से मारने की धमकी दी और कहा कि अगर उसने इस घटना के बारे में कुछ बताया तो वे उसे और उसके परिवारवालों को झूठे क्रिमिनल केस में फंसा देंगे।

पुलिस ने कहा कि बुलंदशहर के रिसालदारान इलाके के रहने वाले सलमान ने दावा किया कि सिकंदराबाद पुलिस स्टेशन और टोल प्लाजा के CCTV फुटेज से आरोपों की पुष्टि हो सकती है, जहां उसे कथित तौर पर हिरासत में लिया गया था।

पुलिस ने जानबूझकर चोट पहुंचाने, जबरन वसूली, गलत तरीके से बंधक बनाने, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर बेइज्जती करने और क्रिमिनल धमकी के तहत केस दर्ज किया।

इस मामले को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने सलमान से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कॉल का जवाब नहीं दिया।

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