उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हिंसा का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने मंदिर से पानी पीने वाले दूसरे समुदाय के बच्चे को बुरी तरह पीटा। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने घटना पर कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपी का नाम शृंगी नंदन यादव बताया गया है। पिटाई के वीडियो में वह बच्चे को पीटते हुए उसका नाम पूछता दिख रहा है। इसके अलावा वह एक मौके पर बच्चे का हाथ भी मोड़ देता है। पुलिस का कहना है कि शृंगी नंदन यादव बिहार के भागलपुर का रहने वाला है।

This kids fault was that despite being his name is Asif and he was drinking water at a Temple.#IslamphobiaInIndia pic.twitter.com/M2Ly31E5UZ

