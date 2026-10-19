UP Panchayat Chunav: उत्तर प्रदेश में अगले तीन चार महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। आरक्षण से लेकर निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण तक की वजह से इसका मुद्दा अदालती कार्यवाही में अटका हुआ था।

हालांकि, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती के साथ कहा है कि अगले तीन महीनों के अंदर यूपी सरकार पंचायत चुनाव कराने ही होंगे। बता दें कि ओबीसी आयोग को एक महीने के अंदर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए हैं।

कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

दरअसल, यूपी पंचायत चुनाव को लेकर 14 अक्टूबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दशरथ यादव और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तत्काल आगे बढ़ाने और फैसले की तारीख से तीन महीने के भीतर चुनाव पूरा करने का निर्देश दिया।

राज्य सरकार और यूपी निर्वाचन आयोग को अब तैयारियों और पंचायत चुनाव कार्यक्रम को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करना है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लंबित होने को चुनाव टालने का आधार नहीं माना गया। अदालत ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के आदेश को रद्द करने से इनकार किया, लेकिन यह व्यवस्था निर्वाचित पंचायत का स्थायी विकल्प नहीं है।

ओपी राजभर का आया बयान

उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट आने के बाद यूपी पंचायत चुनाव करा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर ही पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। अब रिपोर्ट का इंतजार है, रिपोर्ट आते ही चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं है।

आखिर किन मुद्दों की वजह से अटका चुनाव?

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में देरी की मुख्य वजहों की बात करें तो मुद्दा OBC आरक्षण से जुड़ा है। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण और ट्रिपल टेस्ट की जटिल कानूनी प्रक्रिया के कारण हुई है। इसके अलावा प्रशासनिक नियुक्ति और कानूनी विवाद भी है।

ओबीसी आरक्षण और आयोग की रिपोर्ट में देरी

पंचायत चुनावों में आरक्षण तय करने के लिए सरकार को एक समर्पित ओबीसी आयोग का गठन करना होता है। आयोग द्वारा स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन के अध्ययन और रिपोर्ट सौंपने की प्रक्रिया में समय लगने के कारण चुनाव टलते चले गए। सरकार इसी औपचारिकता और कानूनी उलझनों के कारण तय समय पर चुनाव नहीं करा पाई।

यूपी सरकार का पक्ष रहा है कि स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए पर्याप्त आंकड़े जुटाना और कानूनी प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। इसके बिना पंचायत चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त आदेश पर यूपी सरकार ने 18 मई 2026 को ओबीसी आयोग का गठन किया गया था। रिटायर्ड न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था।

ओबीसी आयोग को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में रैपिड सर्वे कर पिछड़ों के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक आंकड़ों की जांच करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया था। नवंबर 2026 तक तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की डेडलाइन है। इसके बाद पंचायत सीटों का नए सिरे से आरक्षण तय होगा और मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) को दुरुस्त किया जाएगा। जब यह पूरी प्रक्रिया खत्म होगी, तो संभावना ये भी है कि 2026 खत्म हो जाएगा। वह ऐसा वक्त होगा, जब सभी राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के लिए तैयार होंगी।

प्रशासकों की नियुक्ति और कानूनी विवाद: कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया था। इस ‘स्टॉप-गैप अरेंजमेंट’ (अंतिम व्यवस्था) और प्रशासनिक समितियों के अधिकारों को लेकर कई याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर कर दी गईं, जिससे यह मामला कानूनी दांव-पेंच में फंस गया।

आगामी विधानसभा चुनावों का प्रभाव: जानकारों का मानना है कि पंचायत चुनावों के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश में बड़े विधानसभा चुनाव होने हैं। स्थानीय स्तर पर सीटों के आरक्षण और टिकट वितरण से होने वाले संभावित असंतोष या राजनीतिक नफा-नुकसान से बचने के लिए भी राजनीतिक स्तर पर इन ग्रामीण चुनावों को आगे खिसकाने की चर्चाएं रहीं हैं। विपक्षी दल भी लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार राजनीतिक नुकसान से बचने के लिए विधानसभा से पहले पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती है।

क्या तीन महीने में हो पाएंगे चुनाव?

हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को कई काम समानांतर रूप से करने होंगे। यूपी में ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद सीटों के आरक्षण प्रक्रिया का ऐलान किया जाएगा। सरकार अगर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देती है, तो फिर तीन महीने में चुनाव कराने की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। अदालत के फैसले के बाद ओबीसी आयोग को एक महीने में अब अपनी रिपोर्ट देनी होगी। अदालत के निर्देश के अनुसार मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में चुनाव कराने होंगे। हालांकि, समयसीमा स्पष्ट होने के बावजूद प्रशासनिक चुनौती कम नहीं है।

सरकार के लिए क्या-क्या चुनौतियां?

राज्य में लगभग 12.59 करोड़ पंचायत मतदाता हैं। राज्य में 57,694 ग्राम प्रधान, 75 जिला पंचायत अध्यक्ष और 826 ब्लॉक प्रमुख हैं। इन पदों के चुनाव और गठन की प्रक्रियाओं के लिए बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाने होंगे। पंचायत चुनाव के लिए मतदान कर्मियों का चयन, प्रशिक्षण, तैनाती, सुरक्षा और मतदान केंद्रों का प्रबंधन करना होगा।

इसके अलावा आरक्षण, मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े संभावित विवादों का समय पर निस्तारण करना होगा। पंचायत चुनाव की तैयारी और प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच कर्मचारियों तथा सुरक्षा संसाधनों का समन्वय स्थापित करना होगा।

2021 के पंचायत चुनावों के नतीजे

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 के नतीजों की बात करें तो वो चुनाव कोरोना महामारी की दूसरी लहर और कड़े कोविड प्रोटोकॉल के बीच अप्रैल 2021 में चार चरणों (15, 19, 26 और 29 अप्रैल) में मतदान संपन्न हुए थे। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, जिला पंचायत सदस्य (3,050 कुल सीटें) के परिणामों ने राजनीतिक दलों को सकते में डाल दिया, क्योंकि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) को अयोध्या, वाराणसी और मथुरा जैसे प्रमुख गढ़ों और ग्रामीण क्षेत्रों में कड़ी टक्कर व झटके का सामना करना पड़ा।

मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (SP) ने ग्रामीण इलाकों में अपनी मजबूत पकड़ का प्रदर्शन करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया और कई जिला पंचायत सीटों पर बढ़त हासिल की। इसके अलावा, बहुजन समाज पार्टी (BSP), कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल (RLD) के समर्थित उम्मीदवारों के साथ-साथ कई निर्दलीयों और बागी उम्मीदवारों ने भी स्थानीय स्तर पर भी अपनी ताकत दिखाई।

BJP: 67 सीटों

SP: 5 सीटों

निर्दलीय: 03

जिला पंचायत चुनाव के 75 सीटों के नतीजों

बीजेपी को 75 में से 67 सीटों पर जीत मिली थी। समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। इसके अलावा एक सीट जनसत्ता दल लोकतांत्रिक (माधुरी पटेल – प्रतापगढ़) और निर्दलीय (श्रीकला रेड्डी – जौनपुर) जैसी पार्टियों ने जीती थीं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 में राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारिक तौर पर पूरी तरह से दल-वार (Party-wise) आंकड़े जारी नहीं किए थे, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कई पदों पर मुख्य रूप से निर्दलीयों और स्थानीय स्तर पर लड़े जाते हैं।

देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के मुद्दे पर हुए विरोध प्रदर्शनों ने अगली पीढ़ी के चेहरों को जनता के सामने ला दिया है। कुछ इसी तरह से पहले भी बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के जरिए विपक्षी गुटों में कई नेता उभरे थे। इसमें सबसे बड़ा अभिजीत दीपके और नेहा बोरा है। पढ़िए पूरी खबर…