UP Nikay Chunav 2023: बीजेपी vs बीजेपी! वीके सिंह की बेटी ने पार्टी विधायक के ‘खास’ के खिलाफ दर्ज करवाई FIR

UP Nikay Chunav: गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह की बेटी मृणालिनी ने अपनी ही पार्टी के एक नेता के खिलाफ शिकयत दर्ज करवाई है।

VK Singh की बेटी मृणालिनी ने बीजेपी नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है (ANI)

उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव (UP Nikay Chunav 2023) का माहौल है। इस चुनाव में टिकट को लेकर विभिन्न पार्टियों में आपसी रस्साकशी का माहौल चल रहा है। अबतक आप कई जगहों पर टिकट उम्मीदवारों के आपस में भिड़ने की वीडियो भी देख चुके होंगे। अब नई खबर देश की राजधानी नई दिल्ली से सटे गाजियाबाद से है, जहां के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की बेटी मृणालनी सिंह ने अपनी ही पार्टी के एक नेता पर FIR करवा दी है। मृणालनी सिंह (VK Singh Daughter Mrinalini Singh) ने बीजेपी के जिस नेता पर FIR दर्ज करवाई है, उसका नाम अजय राजपूत है। अजय गाजियाबाद सदर से विधायक और योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे अतुल गर्ग के पूर्व प्रतिनिधि हैं। मृणालनी सिंह ने अजय राजपूत (Ajay Rajput) के खिलाफ गाजियाबाद के विजय नगर थाने में FIR दर्ज करवाई है। मृणालिनी ने FIR में कहा है कि विजय नगर का एक बीजेपी कार्यकर्ता व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। मृणालिनी ने अजय राजपूत पर मानसिक रूप से प्रताणित करने के आरोप लगाए। अजय राजपूत के व्हाट्स एस स्टेटस के जरिए हाल ही में दावा किया गया था कि मृणालिनी सिंह ने पैसे लेकर बीजेपी के टिकट बांटे हैं। गाजियाबाद पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अजय राजपूत एक एडवोकेट हैं वो गाजियाबाद कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। Also Read UP Nikay Chunav: अखिलेश की साइकिल को सड़क से उतारेंगी मायावती! ‘DM’ पर लगाया बड़ा दांव, ब्राह्मणों को किया किनारे गाजियाबाद पुलिस के एसीपी सुजीत कुमार राय ने बताया कि वीके सिंह की बेटी की शिकायत के अनुसार, अजय राजपूत के खिलाफ IPC की धारा 501 और IT Act की धारा 66 के तहत शिकायत दर्ज की गई है। इस विवाद पर अजय राजपूत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि किसी ने मृणालिनी की पिक्चर एडिट कर उनके व्हाट्स एप स्टेटस पर लगा दी। अजय राजपूत ने कहा, “मैंने कभी भी पार्टी की इमेज को प्रभावित करने के लिए कुछ भी गलत नहीं किया। किसी ने पिक्चर को एडिट किया है और मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मृणालिनी ने मुझसे इसके बारे में मुझ से कुछ नहीं पूछा और मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी।” https://www.jansatta.com/blank.html

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram