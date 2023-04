UP Nikay Chunav 2023: यूपी निकाय चुनाव से पहले अखिलेश को तगड़ा झटका, सपा की मेयर प्रत्याशी अर्चना वर्मा भाजपा में शामिल

UP Nikay Chunav 2023: शाहजहांपुर से सपा की मेयर उम्मीदवार अर्चना वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का दामन थाम लिया है।

UP Nikay Chunav 2023: यूपी निकाय चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुईं शाहजहांपुर की सपा मेयर प्रत्याशी अर्चना वर्मा। (फोटो सोर्स:@brajeshpathakup)

UP Nikay Chunav 2023: उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। शाहजहांपुर से सपा की मेयर उम्मीदवार अर्चना वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का दामन थाम लिया है। अर्चना वर्मा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुईं। अर्चना सपा सरकार में मंत्री रहे राममूर्ति वर्मा की बहू हैं। समाजवादी पार्टी ने अर्चना वर्मा को मेयर का टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने सपा प्रमुख को तगड़ा झटका देते हुए भाजपा का दामन थाम लिया। अर्चना वर्मा ने लखनऊ स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई और पार्टी में शामिल होने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। मंत्री जितिन प्रसाद ने अर्चना वर्मा दी बधाई योगी के मंत्री जितिन प्रसाद ने अर्चना वर्मा को पार्टी में शामिल होने पर बधाई दी। जितिन प्रसाद ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘शाहजहांपुर जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती अर्चना वर्मा के भाजपा परिवार में सम्मिलित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के फैसले का हम स्वागत करते हैं। अर्चना वर्मा के भाजपा परिवार की सदस्यता लेने से पार्टी को जनपद में लाभ मिलेगा।’ सपा सरकार में मंत्री रहे राममूर्ति वर्मा की बहू हैं अर्चना वर्मा अर्चना लोधी समाज से आती हैं। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे राममूर्ति वर्मा की बहू हैं। अर्चना शाहजहांपुर की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वो 2005 और 2015 में जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुईं थीं। साल 2006 में अर्चना शाहजहांपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं। उनते पति राजेश वर्मा साल 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर ददरोल से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं सपा सरकार में मंत्री रहे अर्चना वर्मा के ससुर राममूर्ति वर्मा चार बार विधायक रहे और शाहजहांपुर लोकसभा सीट से दो बार सांसद भी चुने गए। सीएम योगी आज जाएंगे सहारनपुर निकाय चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के दिग्गज नेता प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में आज यानी सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर जाएंगे। योगी यहां माता त्रिपुर बाला सुंदरी शक्तिपीठ में दर्शन करने के साथ ही चुनावी समर का आगाज करेंगे। दो चरणों में होगा चुनाव, 13 मई को आएंगे नतीजे सूबे में दो चरण में चुनाव निकाय चुनाव होंगे। चार मई को पहले और दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। इस बार 4.32 करोड़ वोटर्स मतदान करेंगे। इससे पहले साल 2017 में हुए चुनाव में 3.35 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। https://www.jansatta.com/blank.html

