Live

UP Nikay Chunav 2023 LIVE: यूपी निकाय चुनाव में पहले चरण के लिए मतदान जारी, सीएम योगी और मायावती ने भी डाला वोट

पहले चरण में सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल के 37 जिलों में वोटिंग चल रही है। इन जिलों में 2.40 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं।

बसपा सुप्रीमो मायावती (वीडियो ग्रैब/ ANI Twitter)

Go to Live Updates उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में गुरुवार (4 मई, 2023) को पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी। यूपी निकाय चुनाव दो चरणों में हो रहा है। पहले चरण में 37 जिलों के लिए वोटिंग चल रही है, जबकि बाकी जिलों के लिए 11 मई को मतदान होना है। https://www.jansatta.com/blank.html Live Updates यूपी निकाय चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग शुरू। यहां पढ़ें पल-पल का अपडेट- 09:47 (IST) 4 May 2023 भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने किया मतदान भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने लखनऊ में वार्ड नंबर 267 के शेरवुड एकेडमी में अपना वोट ड़ाला। 09:45 (IST) 4 May 2023 बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी किया वोट बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख मायावती ने भी लखनऊ में वोट ड़ाला। वोट ड़ालने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पोंस मिलेगा। नगर निकाय के चुनाव में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उन्होंने मतदाताओं से अनुरोध करते हुए कहा कि वह अपना वोट जरूर डालें। 09:42 (IST) 4 May 2023 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी डाला वोट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह- सुबह गोरखपुर में वोट ड़ाला है। इसके बाद उन्होंने एक फोटो पोस्ट करके सभी लोगों से अवश्य मतदान करने की अपील की है। 09:41 (IST) 4 May 2023 वोटिंग से पहले फिरोजाबाद में चली गोलियां उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में वोटिंग से पहले गोली चल गईं, जिसमें सपा उम्मीदवार को गोली लगी है। घायल का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। फर्स्ट फेज में सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल के 37 जिलों में मतदान चल रहा है। इन जिलों में 2.40 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। पहले चरण में नगर निगमों के 10 महापौर और 820 पार्षदों, 103 नगर पालिका परिषद अध्यक्षों, 2,740 नगर पालिका परिषद सभासदों, 275 नगर पंचायत अध्यक्षों और 3,645 नगर पंचायत सदस्यों समेत कुल 7,593 पदों के लिए 44 हजार से अधिक प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।