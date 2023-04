UP Nikay Chunav: पार्टी कार्यकर्ता को भगवा कुर्ता पहने देख भड़के कांग्रेस नेता, पहले दी गालियां, फिर की पिटाई

यूपी में दो चरणों में 4 और 11 मई 2023 को निकाय चुनाव होंगे।

Congress (Source- Representational Image/ Indian Express)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram