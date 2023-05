‘जो जुल्म इस सरकार में हुए…’, आजम खान बोले- सपा की सरकार आएगी तो तवे से रोटी पलट जाएगी

आजम खान ने कहा कि नालापार वालों जिन पुलिस वालों ने तुम्हारे घरों के दरवाजे तोड़े हैं और जिन्होंने तुम्हें ठोकरें मारी हैं, यहीं खड़े होकर इसी बूट से तुम्हें सैल्यूट करेंगे।

Azam Khan: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान। (फोटो सोर्स: File/PTI)

उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज होती जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान ने एक बार फिर राज्य की भाजपा सरकार पर हमला बोला है और कहा कि जो जुल्म इस सरकार में हुए हैं, अगली सरकार इससे भी लंबी लकीर खींचेगी। वह सोमवार (1 मई, 2023) को रामपुर में सपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान, उन्होंने दावा किया कि अगली बार के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आएगी और तवे से रोटी पलट जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि नालापार वालों जिन पुलिस वालों ने तुम्हारे घरों के दरवाजे तोड़े हैं और जिन्होंने तुम्हें ठोकरें मारी हैं, यहीं खड़े होकर इसी बूट से तुम्हें सैल्यूट करेंगे। आजम खान यहीं नहीं रुके और जमकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “देखो यह अधिकारी तो उनके साथ हैं, जिनकी सरकार है। अब इन्हें मालूम हो गया कि यहां तक नेता ज्यादती करा सकते हैं, अब इससे ज्यादा आगे आने वाली सरकार कराएगी। समझ तो गए होंगे हमारा मतलब, देखो यह इतनी लाइन खींच गई अब जब सरकार बदलेगी तो इससे लंबी लाइन खींचेगी।” उन्होंने कहा, “जिन लोगों ने यह समझ लिया है कि हुकूमत करने का पट्टा लिखवा कर आए हैं तो उन्हें यह भी समझना चाहिए कि अच्छे लोग नहीं रहे तो बुरे लोग कैसे रह जाएंगे। हमने इंदिरा गांधा, संजय गांधी और राजीव गांधी का दौर देखा है और उनकी हालत क्या हुई सभी जानते हैं।” पिछले कुछ दिनों से आजम खान बीमार थे और दिल्ली में अपना इलाज करा रहे थे। इसके बाद ही वह चुनाव प्रचार में सक्रिय हुए हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि कुदरत का इंतकाम बहुत सख्त है। आजम खान 27 महीने सीतापुर की जेल में बंद थे और पिछले साल ही उन्हें रिहाई मिली। उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। बाहर आने के बाद कई बार वह जेल में बिताए अपने दिनों की बात करते हुए भावुक भी नजर आए। वहीं, 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने का दोषी पाए जाने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी हाल ही में विधायिकी चली गई। उन्हें एक मामले में सजा सुनाई गई थी। वह 2022 में स्वार सीट से विधायक चुने गए थे। https://www.jansatta.com/blank.html

