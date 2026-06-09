उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में अदालती पेशी के दौरान उस समय नाटकीय मोड़ आ गया जब बलात्कार का एक आरोपी ने परिसर से भाग निकला। घंटों बाद वह पास के एक गांव में गंभीर रूप से झुलसे हुए हालत में मिला। पुलिस ने बताया कि ऐसा लगता है कि ट्रांसफार्मर पर चढ़ने की कोशिश के दौरान वह घायल हो गया।

पुलिस ने बताया कि 24 वर्षीय आरोपी शैलेंद्र कुमार पर 2024 में दर्ज बलात्कार का मामला चल रहा है। पुलिस ने बताया कि कुमार पहले भी इस मामले में जेल की सजा काट चुका है और फिलहाल जमानत पर बाहर है। उसके खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया था और वारंट रद्द कराने की कार्यवाही के सिलसिले में वह सोमवार को अदालत में पेश हुआ था।

अदालत से भागा आरोपी ट्रांसफार्मर के पास घायल मिला

पुलिस के मुताबिक, शैलेंद्र को कार्यवाही के दौरान अदालत में उपस्थित रहना था लेकिन वह गायब हो गया। करवी थाने के थानेदार श्याम प्रताप पटेल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “वह वारंट रद्द करने की कार्यवाही के सिलसिले में अदालत आया था लेकिन वह कहीं चला गया और उसका पता नहीं चल पाया।”पुलिस ने बताया कि उसे ढूंढने के प्रयास किए गए। कुछ घंटों बाद, लगभग 3.53 बजे, यूपी-112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा को सूचना मिली कि करवी कोतवाली क्षेत्र के लौरिया बुजुर्ग गांव में एक कृषि क्षेत्र में ट्रांसफार्मर के पास एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल पड़ा है।

पुलिस की एक आपातकालीन गाड़ी मौके पर भेजी गई और वहां एक व्यक्ति बुरी तरह झुलसा हुआ मिला। घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि वे घायल व्यक्ति की पहचान नहीं जानते। बाद में पता चला कि वह शैलेंद्र कुमार था। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां आरोपी के पिता राजबहादुर भी पहुंचे। पुलिस के अनुसार, पिता ने बाद में अधिकारियों को बताया कि उसके बेटे ने कथित तौर पर अदालती कार्यवाही के बाद उसे वापस जेल भेजे जाने के डर से यह कदम उठाया था।

आरोपी ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया था या उसे बिजली का झटका लगा

एसएचओ पटेल ने बताया कि शैलेंद्र कुमार ट्रांसफार्मर के संपर्क में कैसे आया, इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि आरोपी ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया था या उसके पास गया था और उसे बिजली का झटका लगा, जिसके परिणामस्वरूप वह गंभीर रूप से जल गया।

जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार मिलने के बाद, आरोपी को विशेष उपचार के लिए प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में रेफर कर दिया गया। एसएचओ पटेल ने बताया कि आरोपी अब खतरे से बाहर है। एसएचओ ने कहा, “उसकी हालत स्थिर है। हम उसके ठीक होने का इंतजार करेंगे, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई करेंगे।” उन्होंने आगे कहा कि शैलेंद्र कुमार के ठीक होने के बाद उसे लंबित कार्यवाही के संबंध में फिर से अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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