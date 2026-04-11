पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव का असर दुनियाभर के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। एलपीजी की कमी और ऊर्जा संकट के चलते भारत में रेस्टोरेंट्स, ढाबे बंद हो गए हैं तो कई उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। खुर्जा के सिरेमिक उद्योग पर भी इसका असर पड़ा है। श्रमिकों के पलायन से कच्चे माल का संकट बढ़ने से उत्पादन आधा हो गया है।

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित खुर्जा शहर दशकों से भारतीय मिट्टी के बर्तनों का पर्याय रहा है। खुर्जा को “मिट्टी के बर्तनों का शहर” कहा जाता है। यहां 350 से अधिक यूनिट्स हैं जो प्लेट और कप से लेकर सजावटी ट्रे और क्रॉकरी तक सब कुछ बनाती हैं। इस उद्योग से 25,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। ईरान युद्ध के प्रकोप से ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने के बाद से, खुर्जा में अधिकांश मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारखाने गैस आपूर्ति की कमी और ईंधन की बढ़ती लागत के कारण अपने संयंत्रों को चलाने में असमर्थ रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने भी काम छोड़कर जाना शुरू कर दिया है।

खुर्जा: भट्ठे लगभग एक महीने से ठंडे पड़े

खुर्जा के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक कारखाना मालिक कारखाने ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि भट्ठे लगभग एक महीने से ठंडे पड़े हैं। उन्होंने कहा, “कारखाने में बहुत ठंड लग रही है। आपको लग रहा होगा कि यह मिट्टी की वजह से है लेकिन असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि भट्ठी नहीं चल रही है।”

खुर्जा में मिट्टी के बर्तनों के उत्पादन का लगभग 15% निर्यात किया जाता है, विशेष रूप से पश्चिम एशियाई देशों को। टाइल निर्माण के लिए प्रसिद्ध गुजरात का मोरबी जो मिट्टी के बर्तनों का एक और प्रमुख केंद्र है, भी इसी तरह के दबावों से जूझ रहा है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सिरेमिक टाइल उत्पादक और उपभोक्ता है जिसकी वैश्विक उत्पादन में 15% से अधिक हिस्सेदारी है। आज मुख्य समस्या ईंधन की है। खुर्जा के मिट्टी के भट्ठे या तो अडानी गैस द्वारा आपूर्ति की जाने वाली पाइप वाली प्राकृतिक गैस पर चलते हैं या औद्योगिक एलपीजी सिलेंडरों पर। इन सिलेंडरों को स्थानीय रूप से “हिप्पो सिलेंडर” के नाम से जाना जाता है, जिनका वजन 422 किलोग्राम होता है।

422 किलोग्राम के सिलेंडरों की आपूर्ति लगभग ठप

आलोक इंडस्ट्रीज के मालिक आलोक गर्ग ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “संघर्ष शुरू होने से पहले पाइप से आने वाली गैस की कीमतें लगभग 49 रुपये प्रति किलोग्राम थीं जो बीच में बढ़कर 120 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गईं और अभी भी लगभग 90 रुपये प्रति किलोग्राम पर बनी हुई हैं।”

इस बीच 422 किलोग्राम के सिलेंडरों की आपूर्ति लगभग ठप हो गई क्योंकि सरकार ने घरेलू खाना पकाने की जरूरतों के लिए एलपीजी की उपलब्धता को प्राथमिकता दी। इन सिलेंडरों की अनुपलब्धता के कारण कई सिरेमिक इकाइयों ने अपना एकमात्र वैकल्पिक साधन खो दिया। परिणामस्वरूप, खुर्जा के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित भट्ठियां हफ्तों से निष्क्रिय पड़ी हैं जिससे उत्पादन लगभग ठप हो गया है।

खुर्जा औद्योगिक परिसर में बंसल पॉटरी के मालिक वीरेंद्र बंसल ने बताया, “युद्ध की शुरुआत से ही हम इन आसमान छूती पेट्रोल की कीमतों और हिप्पो सिलेंडरों की अनुपलब्धता से प्रभावित हैं। पिछले कुछ दिनों से सिलेंडरों की थोड़ी-बहुत आपूर्ति हुई है लेकिन यह पहले जैसे उत्पादन बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है।”

खुर्जा सिरेमिक इंडस्ट्री: घरेलू स्तर पर नए ऑर्डर लगभग बंद

निर्माताओं का कहना है कि घरेलू स्तर पर नए ऑर्डर लगभग बंद हो गए हैं, जबकि खाड़ी देशों को निर्यात शिपिंग लाइनों की सीमित सेवाओं के कारण धीमा हो गया है। फिलहाल, कई कारखाने उन ऑर्डरों को पूरा कर रहे हैं जो महीनों पहले दिए गए थे जब ईंधन की लागत काफी कम थी। यह पेंडिंग ऑर्डर एक महीने तक चल सकते हैं। निर्माताओं का कहना है कि इसके बाद कोई भी नया ऑर्डर लगभग निश्चित रूप से अधिक कीमतों पर ही मिलेगा।

कई निर्माता औद्योगिक डीजल का उपयोग करके अपनी भट्टियों को चलाने के लिए नई पाइपलाइन और स्टोरेज सुविधाएं स्थापित करने की ओर अग्रसर हैं जिसे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने कमी को देखते हुए अस्थायी आधार पर अनुमति दी है। लेकिन, निर्माताओं का कहना है कि इस डीजल बिजली के कारण खुर्जा के मिट्टी के बर्तनों की चमक फीकी पड़ जाएगी।

मजदूरों को भुगतान की चिंता

एसएस सिरेमिक के साबिर खान ने बताया, “डीजल से चलने वाली भट्टियों में पके हुए मिट्टी के बर्तनों में गैस से चलने वाली भट्ठियों में पके हुए बर्तनों की तुलना में बहुत कम चमक होती है इसलिए गुणवत्ता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। डीजल भट्ठियों में पेंट भी खराब हो जाता है क्योंकि पेंट पर बहुत सारे जालीदार पैटर्न बन जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप बहुत अधिक बर्बादी होती है।” वहीं, आलोक इंडस्ट्रीज में काम करने वाले राम किशोर ने कहा, “एलपीजी की आपूर्ति होने के बाद काम पर लौटे हुए अभी सिर्फ दो दिन ही हुए हैं। अगर यही हाल रहा तो मालिक हमें भुगतान क्यों करेगा?”

त्योहारों पर घर गए मजदूर वापस नहीं लौटे

खुर्जा की कई फैक्ट्रियों के मालिकों का कहना है कि त्योहारों के लिए घर गए मजदूर वापस नहीं लौटे हैं। कुछ लोग होली और ईद के आसपास चले गए थे लेकिन भट्ठे अभी भी ठंडे हैं और शिफ्टें अनियमित हैं इसलिए कई लोग वहीं रुक गए हैं।

बंसल ने कहा, “हम उनकी स्थिति समझते हैं। कम से कम गांव में तो उनका गुजारा हो जाता है। वे लकड़ी पर खाना बना सकते हैं, स्थानीय स्तर पर काम ढूंढ सकते हैं। यहां अगर भट्टा नहीं चल रहा है तो उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। उनकी सबसे बड़ी चिंता शिविरों में भोजन की है क्योंकि कई लोगों को डर है कि उन्हें खाना पकाने के लिए ईंधन नहीं मिलेगा और वे काला बाजार में दोगुनी कीमत पर सिलेंडर खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते।” फिर चुनाव भी हैं। खुर्जा के मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा पूर्वी राज्यों, विशेषकर पश्चिम बंगाल से आता है। राज्य में विधानसभा चुनाव में केवल दो सप्ताह बचे हैं ऐसे में कारखाना मालिकों को उम्मीद है कि कई और श्रमिक मतदान करने के लिए वापस लौटेंगे।

Ground Report: डबल मार से बेहाल सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री

सूरत जो देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब है युद्ध के कारण दोनों तरफ से दबाव में है। कच्चे माल की बढ़ती कीमतों ने उत्पादन और मांग दोनों को प्रभावित किया है, वहीं एलपीजी संकट ने लगभग 40% प्रवासी श्रमिकों को घर लौटने पर मजबूर कर दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें