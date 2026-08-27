उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा तट के पास एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में पायलट और को- पायलट की मौत हो गयी। बचाव दल दुर्घटनास्थल पर मौजूद हैं। फिलहाल इस मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।
जानकारी के मुताबिक, यह दो इंजन और चार सीटों वाला प्रशिक्षण विमान एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में हुए विमान हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्माओं की शांति और परिवारों को इस अपार क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।
अग्निवीर के दो उम्मीदवार ट्रक की चपेट में
वहीं, एक हादसे में यूपी के बदायूं में अग्निवीर के दो उम्मीदवार ट्रक की चपेट में आ गए। इस दुर्घटना में एक की मौत हो गयी और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने बताया कि गुरुवार को एक तेज रफ़्तार ट्रक ने दो युवकों की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे 18 साल के एक युवक की मौत हो गई और उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया।
दोनों दोस्तों को हाल ही में भारतीय सेना में अग्निवीर के तौर पर भर्ती के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, सुबह अपनी फिजिकल ट्रेनिंग और दौड़ की प्रैक्टिस के बाद घर लौट रहे थे। तभी बिसौली-आसफ़पुर रोड पर पत्थर ले जा रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। गुलरिया गांव के रहने वाले तरुण यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त अर्पित गंभीर रूप से घायल हो गया।