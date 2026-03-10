उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक फेक वीजा रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी मॉल स्थित एक दुकान से संचालित फर्जी वीजा रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में दो आरोपियों में से एक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह भी बताया कि दोनों आरोपियों ने 100 से अधिक लोगों से लाखों रुपये की धोखाधड़ी की है। अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपी कथित तौर पर मॉल की नौवीं मंजिल पर स्काई वीजा वेंचर नामक एक फर्जी ट्रैवल कंसल्टेंसी चला रहे थे।

अधिकारियों ने बताया कि यह मामला तब रडार पर आया जब शनिवार को पीड़ित मोहम्मद अनीश (29) और उसके सात दोस्तों ने ग्रेटर नोएडा के बिसरख पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। अनीश ने दावा किया कि दोनों ने इन लोगों को 1 लाख रुपये प्रति व्यक्ति के बदले पोलैंड, फिनलैंड और रूस में वर्क वीजा पर भेजने का वादा किया था। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि उनके पासपोर्ट ले लिए गए और उन्हें फर्जी वीजा जारी कर दिए गए। पुलिस ने बताया कि उन्होंने रविवार को दुकान मालिक सक्षम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथी राजीव शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम गठित की गई है।

फिनलैंड, पोलैंड और रूस जैसे देशों के लिए वर्क वीजा दिलाने का वादा

सेंट्रल नोएडा के पुलिस उपायुक्त शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि दोनों आरोपियों ने फोन और अन्य माध्यमों से नौकरी चाहने वालों से संपर्क किया और फिनलैंड, पोलैंड और रूस जैसे देशों के लिए वर्क वीजा दिलाने का वादा किया। उन्होंने कहा, “वे पीड़ितों से 80,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये प्रति व्यक्ति तक की फीस लेकर पासपोर्ट हासिल किए। कुछ मामलों में, आरोपियों ने पीड़ितों के साथ विदेश में नौकरी दिलाने का आश्वासन देते हुए फर्जी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए।”

अवस्थी ने बताया कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस रैकेट में और भी लोग शामिल हैं। सेंट्रल नोएडा के डीसीपी ने जानकारी दी, “हमें पता चला है कि उन्होंने करीब दो महीने पहले गौर सिटी मॉल में अपना दफ्तर खोला था। जब पीड़ित अपने वीजा के बारे में पूछताछ करने जाते थे तो आरोपी उन्हें उनके फोन पर जाली वीजा दस्तावेज भेज देते थे। जब पीड़ित संबंधित दूतावास पहुंचते थे तो उन्हें पता चलता था कि उन्हें जारी किया गया वीजा फर्जी है।”

दोनों आरोपियों ने फर्जी ट्रैवल कंसल्टेंसी बनाई

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने 8 पासपोर्ट, 24 जाली वीजा की फोटोकॉपी, 90 विजिटिंग कार्ड, 37 लेटरहेड, तीन मोबाइल फोन और 47,000 रुपये नकद भी बरामद किए। पुलिस के अनुसार, हरियाणा के करनाल जिले के निवासी शर्मा उर्फ ​​बिट्टू ने राजीव शर्मा उर्फ ​​सुरेंद्र नामक एक सहयोगी के साथ मिलकर फर्जी ट्रैवल कंसल्टेंसी स्थापित की थी।

गाजियाबाद निवासी मोहम्मद अनीश ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि दोनों आरोपियों ने उसे और 21 से अधिक लोगों को ठगा है। उन्होंने पुलिस को बताया, “उन्होंने हमसे कुछ पैसे नकद लिए और कुछ रकम यूपीआई के जरिए ली। उन्होंने हमारे पासपोर्ट ले लिए और हमें हमारे वीजा की फर्जी फोटो भेजी। जब हमने उसकी जांच करवाई तो पता चला कि वे सभी फर्जी थीं।” उनकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की।

वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में एक टीम का गठन किया गया और स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर सक्षम को रविवार को बिसरख पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर एटीएस रोड पर साई नर्सरी के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान शर्मा ने पुलिस को बताया कि उसने पहले भी 100 से अधिक लोगों को ठगा है और उसके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई हैं, एक 2022 में मेरठ में और दूसरी हरियाणा के पानीपत में।

