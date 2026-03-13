आगरा में एक महिला ने आत्महत्या कर ली। उसने आरोप लगाया कि वह जिस पुलिस कांस्टेबल के साथ रहती थी उसने वर्षों तक उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया। महिला का कहना था कि कांस्टेबल ने उससे शादी का वादा किया और बाद में मुकर गया। उसने आरोप लगाया कि मदद की गुहार लगाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

महिला ने आरोप लगाया कि ताजगंज पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल जेवी गौतम पिछले चार साल से उसके साथ लिव-इन रिलेशनशिप में था। उसने बताया कि गौतम ने शादी का वादा करके उसे पत्नी की तरह रखा लेकिन बाद में उससे शादी करने से इनकार कर दिया। उसने दावा किया कि इस दौरान उसका शारीरिक और मानसिक शोषण हुआ। महिला के अनुसार, जब वह शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गई तो कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

कांस्टेबल पर लगाए गंभीर आरोप

वीडियो में महिला ने बताया कि कांस्टेबल ने उससे कहा था कि उसका परिवार उनकी शादी की इजाज़त नहीं देगा। उसने यह भी कहा कि गौतम और उसके परिवार ने उसे बहला-फुसलाकर, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उसने आगे बताया कि गौतम के साथ कई साल रहने के बाद अब वह दूसरी महिला से शादी करने की तैयारी कर रहा है।

पीएम मोदी और सीएम योगी से महिला की अपील

महिला ने वीडियो में कहा, “एक तरफ तो उसका बड़ा भाई मुझे शादी करने के लिए कह रहा है, वहीं दूसरी तरफ जेवी गौतम ने मुझसे कहा कि मेरा परिवार उसे मेरी शादी नहीं करने देगा। मैं कह रही हूं कि शादी मत करो, लेकिन कम से कम किसी लड़की को धोखा मत दो।” महिला ने आगे कहा, “जेवी गौतम और उनका पूरा परिवार मेरी मौत का कारण है। उन्होंने मुझे इतना बहकाया। उन्होंने मुझे मानसिक रूप से इतना परेशान किया कि मुझे मरने पर मजबूर होना पड़ा।”

महिला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील करते हुए कहा कि उसे जीते जी न्याय नहीं मिला और उसे उम्मीद है कि उसकी मृत्यु के बाद न्याय मिलेगा। वीडियो वायरल होने और वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद, कांस्टेबल जेवी गौतम को निलंबित कर दिया गया। महिला के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद कांस्टेबल के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है।