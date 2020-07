UP: नोएडा में गिरी बहुमंजिला इमारत, NDRF टीम ने 4 को बचाया, हादसे पर CM ने लिया संज्ञान

दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में शुक्रवार रात एक बहुमंजिला इमारत भरभरा कर गिर पड़ी। समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि सूचना पर फौरन NDRF की टीम वहां पहुंची, जिसने हादसे के बाद चार लोगों को रेस्क्यू कराया है।

इसी बीच, सूत्रों के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि अभी भी वहां मलबे में कुछ लोग दबे हो सकते हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह हादसा कैसे हुआ और वहां उस वक्त कितने लोग थे?

उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर संज्ञान लिया है। उन्होंने नोएडा के पुलिस कमिश्नर को मौके पर जाकर हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं।

Multistorey Building Collapsed in Sector 11, Noida. Police force with DCP noida and Police Commissioner reached incident site. Fire brigade and ambulance is present. 4 people have rescued… More rescue is operation is going on.#noida #buildingcollapse @UPGovt @noida pic.twitter.com/lW6xW3JenC

