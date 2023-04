Azam Khan: ‘…चाहते हो कि कोई आए और मेरी कनपटी पर गोली चलाकर चला जाए’, आजख खान बोले- निजाम-ए-हिंद को बचा लो

Azam Khan: आजम खान ने कहा, ‘आप मुझसे, मेरी बीवी-बच्चों और मेरे चाहने वालों से क्या चाहते हो? ये चाहते हो कि कोई आए और मेरी कनपटी पर गोली चलाकर चला जाए, बस इतना ही तो रह गया है।

Azam Khan: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान। (फोटो सोर्स: File/PTI)

UP Nagar Nikay Chunav 2023: यूपी निकाय चुनाव और उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने भी चुनाव प्रचार में अपनी दस्तक देती है। आजम खान ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर बयान दिया, जो सुर्खियों में बना हुआ है। सपा नेता ने कहा कि क्या चाहते तो मुझसे से, मेरे बेटे और बीबी से, कोई इतना ही बचा है कि कोई आए कनपटी पर गोली मारके चला जाए। आजम खान बोले- जहां रोके जाओ, वहीं बैठ जाओ स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान रामपुर में आजम खान ने कहा, 'आप मुझसे, मेरी बीवी-बच्चों और मेरे चाहने वालों से क्या चाहते हो? ये चाहते हो कि कोई आए और मेरी कनपटी पर गोली चलाकर चला जाए, बस इतना ही तो रह गया है। बचा लो आज भी, निजाम ए हिंद और कानून को बचा लो। आपको कुछ नहीं देना है सिर्फ अपने आप को हौसला देना है। जहां रोके जाओ वहीं बैठ जाओ कि आगे बढेंगे, वापस नहीं जाएंगे। वोट डालेंगे यह हमारा पैदाइशी हक है: आजम खान आजम खान ने आगे कहा, "वोट डालेंगे यह हमारा पैदाइशी हक है और इस हक को हमारे दो बार छीना गया है। अगर तीसरी बार छीना गया तो जान लेना शायद सांसे लेने का हक भी बाकी नहीं रह पाएगा। मैं आज बहुत दूर तक के अंजाम से आगाह करने आया हूं। आपको अपने एहसास के बंद दरवाजों को खोल लो और अच्छी तरह समझ लो के फात्मा ज़बी नगरपालिका की कैंडिडेट नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे लिए सब्र कि वह अलामत हैय़ जिसका वायदा को कुरान-ए-हकीम ने अल्लाह ताला ने तुमसे किया है।" #WATCH आप मुझसे, मेरी बीवी-बच्चों और मेरे चाहने वालों से क्या चाहतो हो? ये चाहते हो कि कोई आए और मेरी कनपटी पर गोली चलाकर चला जाए, बस इतना ही तो रह गया है। बचा लो आज भी, निजाम ए हिंद और कानून को बचा लो। आपको कुछ नहीं देना है सिर्फ अपने आप को हौसला देना है। जहां रोके जाओ वहीं बैठ… pic.twitter.com/mpfhKLDtfF — ANI_HindiNews (@AHindinews) April 29, 2023 आजम खान बोले- मेरी आवाज से आवाज मिलाओ सपा नेता ने जोशीले अंदाज में रामपुर की जनता से कहा, 'मेरे हाथ से हाथ मिलाओ, मेरी आवाज से आवाज मिलाओ।" इसके बाद आजम खान ने फात्मा जबी जिंदाबाद के नारे लगाए। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव और उपचुनाव में आजम खान पहली बार चुनाव प्रचार करने निकले थे। इससे पहले गुरुवार को सपा नेता प्रचार करने नहीं निकले. बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही है. बात दें कि निकाय चुनाव के लिए पहले चरण के तहत चार मई को वोटिंग होगी।

