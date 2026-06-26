मुजफ्फरनगर की फैक्ट्री से आजाद हुए दिलशाद मोहम्मद के 68 वर्षीय पिता मेहरबान शाह अपने बेटे के जिंदा होने के लेकर तीन महीने तक संशय में थे। 24 वर्षीय दिलशाद ने पांच माह पहले यूपी के अमरोहा जिले में अपने घर को इस उम्मीद से छोड़ा था कि वे काम ढूंढकर अपने परिवार को आर्थिक मदद दे पाएंगे। पहले हफ्ते में दिलशाद अपनी पत्ती गुलिस्ता बेगम को रोजाना फोन करता था लेकिन एक दिन अचानक सब बंद हो गया।

मुजफ्फरनगर पुलिस ने हाल में बंधुओं मजदूरी कर रहे 12 लोगों को एक फैक्ट्री से आजाद कराया था। दिलशाद इन्हीं मजदूरों में से एक हैं। यह फैक्ट्री तितावी इलाके में डिस्पोजेबल पत्तल बनाती थी।

भगवान के भरोसे छोड़ दिया था- मेहरबान

मेहरबान शाह ने कहा, “हमने उसकी हर जगह तलाश की लेकिन जब हम थक गए तो भगवान के भरोसे छोड़ दिया। गुलिस्ता भी उम्मीद छोड़ चुकी थी। उसके लग रहा था दिलशाद के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। ऐसे में वह अपने मां-बाप के घर अपने बच्चे को लेकर चली गई। मंगलवार को मेहरबान के फोन की घंटी बजी और उन्हें अपने बेटे की खबर मिली।”

पुलिस ने बताया कि मजदूरों को महीनों तक कैद में रखा गया, उनसे दिन में 20 घंटे तक काम करवाया गया और उनके साथ बार-बार मारपीट की गई।

मेहरबान ने याद करते हुए कहा, “जब मैंने अपने बेटे की आवाज सुनी, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैं कुछ देर तक बोल नहीं सका।” आगे लिखा, मैंने सबसे पहले उससे पूछा कि कहां है वो। उसने कहा, मुजफ्फरनगर। मैंने तुरंत उसके घर आने को कहा।

तीन-चार घंटे से अधिक सोने पर होती थी पिटाई

दिलशाद के लिए वह तीन महीने किसी नर्क से कम नहीं थे। दिलशाद ने फोन पर ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया, “हमें कभी भी फैक्ट्री परिसर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई घर जाने की बात करता, हालात पर सवाल उठाता, या तीन-चार घंटे से अधिक सोता भी, तो उसे पीटा और प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने मेरा मोबाइल फोन भी छीन लिया था, इसलिए मेरे पास अपने परिवार या बाहर किसी को भी यह बताने का कोई जरिया नहीं था कि हम किन हालात से गुजर रहे थे।”

बीते सोमवार को, पुलिस, जिला प्रशासन और श्रम विभाग की एक संयुक्त टीम ने एक सूचना पर मंडी गाँव में एक फैक्ट्री पर छापा मारा। टीम ने यह कार्रवाई एक मजदूर के कहने पर की, जो कथित तौर पर फैक्ट्री से भाग निकला था।

छापे के दौरान पुलिस प्रशासन ने उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और राजस्थान के 12 लोगों को बचाया, इन सभी की उम्र 16 से 44 साल के बीच में थी।

तीन लोगों पर की गई कार्रवाई

साथ ही पुलिस ने दो लोगों- फैक्ट्री के मालिक अंकित बालियान के 49 वर्षीय पिता प्रदीप बालियान और अंकित के 26 वर्षीय सहयोगी शिवा त्यागी को गिरफ्तार किया। हालांकि फैक्ट्री मालिक अंकित अभी फरार है। पुलिस का कहना है कि उसे पकड़ने के लिए कई टीमें छापेमारी कर रही हैं।

पुलिस ने बताया कि मजदूरों का आरोप है कि अंकित और अन्य लोगों ने उन्हें रेलवे स्टेशनों और दूसरी सार्वजनिक जगहों से पक्की नौकरी, अच्छी सैलरी, रहने और खाने की मुफ्त सुविधा का लालच देकर बुलाया था, लेकिन बाद में वे फैक्ट्री के अंदर ही बंधुआ रह गए।

आरोप है कि फैक्ट्री के अंदर आरोपी मारपीट, डराने-धमकाने और गाली-गलौज के जरिए उन लोगों को अपने काबू में रखते थे। उनसे अमानवीय हालात में काम करवाया जाता था और उन्हें रहने की भी बहुत खराब सुविधाएँ दी जाती थीं, साथ ही उन्हें फैक्ट्री से बाहर जाने की इजाजत भी नहीं थी।

मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि इन आरोपों की पूरी जाँच के लिए एक SIT बनाई गई है, जिसके प्रमुख पुलिस अधीक्षक महादिक अक्षय संजय हैं।

मजदूरों ने अपने साथ हुए खौफनाक वाकये के बारे में बताया कि उन्हें खाना कम खाने मिलता था, रोज उनकी पिटाई और यहाँ तक कि डराने-धमकाने के लिए कुत्ते का इस्तेमाल करना।

पहुंचते ही फोन छीन लिया गया- सोनू

आगरा के रहने वाले सोनू चौहान ने बताया कि वह पिछले दो महीनों से इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। 42 वर्षीय सोनू ने कहा, “मुझे अंबाला से यहाँ यह कहकर लाया गया था कि मुझे आठ घंटे के काम के लिए 14,000 रुपये महीने की सैलरी मिलेगी, साथ ही मुफ्त खाना और रहने की जगह भी दी जाएगी।”

उन्होंने आरोप लगाया, “वहाँ पहुँचते ही उन्होंने मेरा मोबाइल फोन छीन लिया। तुरंत ही परेशान करना शुरू कर दिया गया। हमें दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलता था, जिसमें अधिकतर सूखी रोटियाँ होती थीं। जब भी हम अपनी मजदूरी माँगते या वहाँ से जाने की बात करते, तो हमें डंडों से पीटा जाता और गालियाँ दी जातीं। हमसे बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाया जाता था।”

उनका फोन भी छीन लिया गया था। सोनू ने आरोप लगाया, “आरोपियों के पास लोहे की रॉड और भारी डंडे जैसे कई हथियार थे, जिनसे वे हमें मारते-पीटते थे।”

पुलिस ने बताया कि मजदूरों का आरोप है कि अंकित ने उन पर लगातार नजर रखने और विरोध करने या भागने की कोशिश करने पर उन्हें पीटने के लिए शिवा को तैनात किया था। मुजफ्फरनगर के सर्कल ऑफिसर विश्वजीत सिंह ने बताया कि छापेमारी के दौरान पुलिस को फैक्ट्री के अंदर जंजीर से बंधा एक पिटबुल कुत्ता भी मिला।

बचाए गए मजदूरों ने पुलिस को बताया कि इस कुत्ते का इस्तेमाल उन्हें डराने-धमकाने और भागने से रोकने के लिए किया जाता था। पुलिस ने बताया कि हर रात फैक्ट्री परिसर में गश्त के लिए कुत्ते को खुला छोड़ दिया जाता था, जबकि मजदूरों को यूनिट के पिछले हिस्से में बने दो छोटे कमरों में बंद रखा जाता था।

एक मजदूर की हत्या का दावा

मजदूरों के बयानों के आधार पर पुलिस ने अंकित और शिवा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। मजदूरों का दावा है कि फैक्ट्री में मारपीट के बाद एक साथी मजदूर की मौत हो गई थी, उसकी पहचान सिर्फ ‘टोपी’ उर्फ ‘अर्जुन’ के तौर पर हुई है।

सोनू ने दावा किया, “मालिकों ने हमें बताया कि लगभग सात महीने पहले, उन्होंने एक मजदूर को बुरी तरह पीटा था, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि उसकी लाश को एक बोरी में भरकर बाहर फेंक दिया गया था। यह बात सच थी या नहीं, लेकिन इस कहानी ने हमें इतना डरा दिया कि हम विरोध करने या भागने की कोशिश करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। वे अपने पास मौजूद हथियारों से हमें धमकाते भी थे।”

सर्कल ऑफिसर सिंह ने बताया कि पिछले साल नवंबर में पुलिस को गाँव में एक बोरी में बंद एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी। लेकिन उस समय वे उसकी पहचान नहीं कर पाए थे और कानूनी प्रक्रियाओं के बाद लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया था।

टोपी के मामले के बारे में पूछे जाने पर, तितावी पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर प्रमोद कुमार ने कहा कि वे उसे और उसके परिवार को खोजने की कोशिश कर रहे हैं।

संतोष पिछले 10 महीनों से उस फैक्ट्री में थे

बचाए गए लोगों में 38 वर्षीय संतोष हेम्ब्रम भी शामिल हैं। संतोष पिछले 10 महीनों से उस फैक्ट्री में थे। उन्हें बिहार ले जाने आए उनके जीजा छोटे लाल ने कहा, “संतोष काम की तलाश में अंबाला गए थे। वहाँ से अंकित उन्हें अच्छी सैलरी वाली नौकरी का झांसा देकर मुजफ्फरनगर ले गया, लेकिन उन्हें फैक्ट्री में ही कैद करके रखा।”

आगे कहा, “हम पिछले नौ महीनों से उन्हें ढूंढने के लिए कई बार अंबाला गए। फिर मंगलवार को मेरी बहन सुनीता देवी का फोन आया। उन्होंने बताया कि संतोष ने आखिरकार उनसे संपर्क किया है। उन्होंने मुझसे उन्हें वापस लाने के लिए कहा।”

संतोष के परिवार में पत्नी, चार बेटियों और एक बेटे से दोबारा मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, “मैं अंबाला में काम कर रहा था, लेकिन नौकरी का लालच देकर मुझे मुजफ्फरनगर ले जाया गया, जहाँ मुझे अकल्पनीय मुश्किलों और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा।”

पुलिस ने बताया कि सभी 12 मजदूरों के शरीर पर चोट के निशान थे और उनकी मेडिकल जाँच कराई गई। उन्हें उस सदमे से उबरने में मदद के लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी दी गई।

पुलिस ने बताया कि परिवारों को सूचना दे दी गई थी, और आठ मजदूरों के रिश्तेदार बुधवार तक मुजफ्फरनगर पहुँच गए थे ताकि कोर्ट के सामने बयान दर्ज कराने जैसी जरूरी कानूनी औपचारिकताएँ पूरी होने के बाद उन्हें घर ले जा सकें।

संतोष की तरह दिलशाद भी अपने परिवार से मिलने के लिए बेताब हैं। उन्होंने कहा, “अब जब मुझे बचा लिया गया है, तो मैं बस घर लौटना चाहता हूँ और अपनी ज़िंदगी को फिर से संवारना चाहता हूँ।”

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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां भोपा थाना क्षेत्र के मोरना गांव में एक अधेड़ किसान की गला रेतकर हत्या कर दी गई। प्रारंभ में घटना संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस ने गहन छानबीन की। जांच में सामने आया कि पिता की रोक-टोक से नाराज दो पुत्रियों ने ही दरांती से गला काटकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें