उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। इस सत्र की शुरुआत से पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से कहा कि पिछले नौ सालों में सरकार ने छह करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाकर उनके जीवन को बदलने की कोशिश की है।

योगी ने कहा कि यह महीना हमारे लिए बहुत अहम है। यह महीना खेती और किसानों के नजरिए से, स्कूलों और कॉलेजों में दाखिले के लिए छात्रों और युवाओं के लिए और सावन के पवित्र महीने में धार्मिक यात्रा करने वाले कांवड़ यात्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

‘यूपी के सामने कई मुद्दे, राज्य सरकार भाग रही है’

सत्र शुरू होने से पहले सपा के सीनियर नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सिर्फ तीन दिन का सत्र बुलाकर यह सरकार निंदनीय काम कर रही है। राज्य के सामने कई मुद्दे हैं, लेकिन यह सरकार उनसे भाग रही है। इससे पहले रविवार को नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि मानसून सत्र में शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी और अयोध्या में राम मंदिर के लिए दिए गए चढ़ावे की चोरी से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

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