Go to Live Updates

उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। इस सत्र की शुरुआत से पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से कहा कि पिछले नौ सालों में सरकार ने छह करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाकर उनके जीवन को बदलने की कोशिश की है।

योगी ने कहा कि यह महीना हमारे लिए बहुत अहम है। यह महीना खेती और किसानों के नजरिए से, स्कूलों और कॉलेजों में दाखिले के लिए छात्रों और युवाओं के लिए और सावन के पवित्र महीने में धार्मिक यात्रा करने वाले कांवड़ यात्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

‘यूपी के सामने कई मुद्दे, राज्य सरकार भाग रही है’

सत्र शुरू होने से पहले सपा के सीनियर नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सिर्फ तीन दिन का सत्र बुलाकर यह सरकार निंदनीय काम कर रही है। राज्य के सामने कई मुद्दे हैं, लेकिन यह सरकार उनसे भाग रही है। इससे पहले रविवार को नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि मानसून सत्र में शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी और अयोध्या में राम मंदिर के लिए दिए गए चढ़ावे की चोरी से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

Live Updates
12:41 (IST) 3 Aug 2026

UP Monsoon Session LIVE: बीजेपी विधायक राम शंकर सिंह पटेल ने विपक्ष पर निशाना साधा

बीजेपी विधायक राम शंकर सिंह पटेल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और जनता सब कुछ जानती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं ने कभी राम मंदिर का दर्शन नहीं किया और अब वे मंदिर में चढ़ावे की चोरी की बात कर रहे हैं। विधायक ने विपक्ष के इन आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता उनके काम और बयानों से पूरी तरह परिचित है।

12:31 (IST) 3 Aug 2026
UP Monsoon Session LIVE: छात्रों को परेशान किया जा रहा है- सपा विधायक सचिन यादव

यूपी में मानसून सत्र से पहले सपा विधायक सचिन यादव ने कहा कि छात्रों का उत्पीड़न लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई और अब इसका असर देश के हर कोने में दिखाई दे रहा है।

उन्होंने कहा कि NEET परीक्षा में पेपर लीक के विरोध में छात्रों ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था। उस समय छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करने का वादा किया गया था, लेकिन इसके बावजूद लगातार उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों को परेशान किया जा रहा है।

12:29 (IST) 3 Aug 2026

UP Monsoon Session LIVE: भाजपा के पास पेपर लीक, कानून एवं व्यवस्था, महंगाई और आरक्षण में कथित घोटाले जैसे कई अहम मुद्दे हैं, जिन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए- कमाल अख्तर

यूपी में मानसून सत्र से पहले सपा विधायक कमाल अख्तर ने कहा कि प्रदेश में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन विधानसभा सत्र के लिए समय काफी कम है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा से बचना चाहती है।

कमाल अख्तर के मुताबिक, पेपर-लीक, कानून-व्यवस्था, महंगाई और आरक्षण में कथित घोटाले जैसे कई जरूरी मुद्दे हैं, जिन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।

12:02 (IST) 3 Aug 2026

UP Monsoon Session LIVE: माता प्रसाद पांडेय- बिजली, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर करेंगे चर्चा

उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा के नेता माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि सदन में राम मंदिर दान चोरी मामले, बिजली, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी।

11:56 (IST) 3 Aug 2026

UP Monsoon Session LIVE: विधानसभा में कई मुद्दे पर आ सकते हैं सपा-भाजपा?

शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार से कथित तौर पर चंदा चोरी को लेकर सवाल हैं, लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, और लोकतंत्र में इतने कम समय में समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता।

इन मुद्दों पर मानसून सत्र में हंगामा हो सकता है।

11:55 (IST) 3 Aug 2026

UP Monsoon Session LIVE: शिवपाल सिंह यादव बोले- तीन का सत्र बुलाकर सरकार ने किया निंदनीय काम

सत्र की शुरुआत से पहले सपा के नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सिर्फ तीन दिन का सत्र बुलाकर यह सरकार निंदनीय काम कर रही है। राज्य के सामने कई मुद्दे हैं, लेकिन यह सरकार उनसे भाग रही है।

11:51 (IST) 3 Aug 2026

UP Monsoon Session LIVE: महिलाओं के लिए कई कदम उठाए- योगी

सत्र की शुरुआत से पहले योगी ने कहा कि डबल-इंजन सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बना रही है... 'मिशन शक्ति' के तहत, सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

11:50 (IST) 3 Aug 2026

UP Monsoon Session LIVE: यूपी का किसान बहुत मेहनती- योगी आदित्यनाथ

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसान बहुत मेहनती हैं। आज हमारे किसान कुल अनाज उत्पादन का 21 से 22% पैदा कर रहे हैं। किसानों से जुड़े और किन मुद्दों पर ध्यान देकर उनके जीवन में और अधिक खुशहाली लाई जा सकती है...

11:48 (IST) 3 Aug 2026

UP Monsoon Session LIVE: योगी बोले- यह महीना हमारे लिए महत्वपूर्ण

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह महीना हमारे लिए बहुत अहम है। यह महीना यह खेती और किसानों के नजरिए से महत्वपूर्ण है। स्कूलों और कॉलेजों में दाखिले के लिए छात्रों और युवाओं के महत्वपूर्ण है और सावन के पवित्र महीने में धार्मिक यात्रा करने वाले कांवड़ यात्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

11:46 (IST) 3 Aug 2026

UP Monsoon Session LIVE: योगी बोले- छह करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए

उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले नौ सालों में सरकार ने छह करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाकर और उन्हें मध्यम-वर्गीय श्रेणी में शामिल करके उनके जीवन को बदलने की कोशिश की है।