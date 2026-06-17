उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी हर वो पैंतरा आजमा रही है, जिससे वह सत्ता हासिल कर सके। इसको लेकर सपा अपने पारंपरिक मुस्लिम-यादव समर्थक आधार से आगे बढ़कर उच्च जाति के वोटों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वह 17 जून को ब्राह्मण समुदाय के नेताओं की एक बैठक का आयोजन कर रही है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में वर्तमान और पूर्व विधायक, सांसद और पार्टी से जुड़े वरिष्ठ ब्राह्मण नेता शामिल होंगे। एक सूत्र ने बताया, “चर्चा में संगठनात्मक मजबूती, पार्टी में ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व और उन निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी रणनीति पर ध्यान केंद्रित होने की उम्मीद है जहां ब्राह्मण मतदाताओं का प्रभाव माना जाता है।”

पार्टी नेताओं ने कहा कि जिला स्तर पर समुदाय के प्रतिनिधियों और सपा से जुड़ने के इच्छुक लोगों के साथ नियमित रूप से परामर्श बैठकें हो रही हैं। हालांकि, 17 जून की बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें 2027 के चुनावों से पहले राजनीतिक संदेश और सामाजिक संपर्क पर विशेष ध्यान दिया गया है।

सपा सांसद सनातन पांडे ने कहा कि पार्टी ने ऐतिहासिक रूप से समाजवादी आंदोलन में ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, विशेष रूप से पूर्व केंद्रीय मंत्री जनेश्वर मिश्रा जैसे नेताओं के माध्यम से। उन्होंने दावा किया कि सपा के कार्यकाल में ब्राह्मण नेताओं को सरकार, पार्टी संगठन और प्रशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला।

पांडे ने लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा पार्क के विकास और वहां मिश्रा की प्रतिमा की स्थापना को भी पार्टी द्वारा अनुभवी समाजवादी नेता के प्रति सम्मान के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया।

उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का महत्व

राज्य की कुल आबादी में ब्राह्मण समुदाय की हिस्सेदारी का अनुमान लगभग 10-15% है। माना जाता है कि राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से 100 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मण मतदाता चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं।

2022 के विधानसभा चुनावों में ब्राह्मण मतदाताओं के एक बड़े वर्ग ने भाजपा का समर्थन किया, जिससे पार्टी को सत्ता में वापसी करने में मदद मिली। हालांकि, विपक्षी दलों का तर्क है कि प्रभावशाली जाति समूहों के बीच समर्थन में मामूली बदलाव भी उस राज्य में महत्वपूर्ण चुनावी परिणाम ला सकता है जहां अक्सर जीत-हार का अंतर बहुत कम होता है।

समाजवादी पार्टी के लिए, यह रणनीति इस बात की समझ को दर्शाती है कि 2027 में भाजपा को कड़ी चुनौती देने के लिए उसे अपने पारंपरिक समर्थन आधार से आगे बढ़ना होगा। जनेश्वर मिश्रा की विरासत पर केंद्रित प्रतीकात्मक प्रचार, ब्राह्मण नेताओं के साथ सीधे संपर्क और उनकी जयंती के अवसर पर राज्यव्यापी अभियान के संयोजन से पार्टी अपनी लोकप्रियता बढ़ाना और खुद को एक अधिक समावेशी राजनीतिक मंच के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, यह जनसंपर्क अभियान 17 जून की बैठक से आगे भी जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी जनेश्वर मिश्रा की जयंती, 5 अगस्त के आसपास राज्यव्यापी कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं और समुदाय प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए, जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम, बैठकें और स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए जाने की उम्मीद है।

पार्टी नेताओं ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य जनेश्वर मिश्रा की समाजवादी विरासत को बतलाना और ब्राह्मण मतदाताओं के साथ जुड़ाव को गहरा करना है। यह संपर्क स्थापित करने का महत्वपूर्ण वक्त है।

समाजवादी पार्टी के द्वारा यह पहल भाजपा के भीतर ब्राह्मण नेताओं के कुछ वर्गों में समय-समय पर दिखाई देने वाली असंतोष की आशंकाओं के मद्देनजर की गई है। हाल के वर्षों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर बहस और कई विवादों ने समुदाय के कुछ सदस्यों के बीच बेचैनी की भावना को बल दिया है, हालांकि भाजपा को ब्राह्मण मतदाताओं का पर्याप्त समर्थन प्राप्त है।

विपक्ष का मानना ​​है कि इन भावनाओं से उन मतदाताओं के बीच एक अवसर पैदा हो सकता है जो खुद को राजनीतिक रूप से उपेक्षित महसूस करते हैं। असंतुष्ट मतदाताओं को लुभाने के लिए, सपा नेता समाजवादी आंदोलन में प्रमुख ब्राह्मण हस्तियों के योगदान को रेखांकित करने और पिछली सपा सरकारों के दौरान ब्राह्मण नेताओं द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की ओर ध्यान आकर्षित करवाना चाहेंगे।

राज्य में सामाजिक गठबंधनों को लेकर चल रही बहस के बीच यह जनसंपर्क अभियान भी चल रहा है। भाजपा नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे “बटोगे तो कटोगे” का बार-बार इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हिंदू एकता का आह्वान माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्गों, दलितों, अल्पसंख्यकों और उच्च जाति के मतदाताओं के कुछ वर्गों को शामिल करते हुए एक व्यापक सामाजिक गठबंधन को पेश करने का प्रयास कर रही है।

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