यूपी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने बसपा नेता सतीश चौधरी पर उन्हें व उनके परिवार को फोन पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। तिवारी ने इस संबंध में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। बसपा नेता सतीश चौधरी यूपी सरकार के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी के भाई हैं।

पुलिस केस दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। शिकायत में बसपा नेता की तरफ से अपशब्द कहने की भी बात कही गई है। पुलिस ने कहा कि मंगलवार रात फोन पर अपशब्द कहने के साथ परिवार को जान से मारने की धमकी देने के मामले में शिकायत दर्ज की गई है।

बताया जा रहा है कि तिवारी ने सबूत के तौर पर पुलिस को बातचीत की पुलिस को बातचीत की रिकॉर्डिंग भी सौंपी है।

Ballia: UP Minister Upendra Tiwari says he was threatened by BSP leader Satish Chaudhary, brother of former UP minister Ambika Chaudhary, on a phone call, that he & his family will be killed. Police say, “Case registered, investigation underway” pic.twitter.com/wuGqAhe0wA

