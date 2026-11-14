उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह और उनके छोटे भाई सौरभ सिंह वर्मा की सगाई 14 नवंबर को अलीगढ़ में होगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य के साथ-साथ कई वरिष्ठ नेताओं और अन्य मेहमान शामिल होंगे।

संदीप सिंह की सगाई मेघना चौधरी से होगी, जबकि उनके छोटे भाई सौरभ सिंह, अंतरा त्यागी से सगाई करेंगे। यह आयोजन ताला नगरी में होगा, जहां लगभग 100 बीघे में फैला एक भव्य स्थल तैयार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां लगभग 80000 मेहमानों के ठहरने और बैठने की व्यवस्था की गई है, जबकि कुछ अनुमानों के मुताबिक मेहमानों की संख्या दो लाख से भी अधिक हो सकती है।

खाने-पीने की व्यवस्था संभालने के लिए लगभग 1000 कर्मचारी और कामगार तैनात रहेंगे और यहां 50-60 तरह के व्यंजन परोसे जाएंगे। कार्यक्रम स्थल को वीवीआईपी, वीआईपी और आम मेहमानों के लिए अलग-अलग हिस्सों में बांटा जा रहा है। मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के लिए हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल के खेल मैदान में हेलीपैड बनाया गया है। पीएसी और बाईपास रोड पर भी हेलीपैड तैयार किए गए हैं।

कैलाश खैर देंगे प्रस्तुति

इस कार्यक्रम में मशहूर गायक कैलाश खेर के भी प्रस्तुति देने की उम्मीद है, बताया जा रहा है कि उन्हें मेघना चौधरी के कहने पर आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम स्थल को थाईलैंड और नीदरलैंड से मंगाए गए फूलों (जैसे ऑर्किड और ट्यूलिप) से सजाया जाएगा। जश्न का सिलसिला दिल्ली में भी जारी रहेगा, जहां 26 नवंबर को शादी होगी और उसके बाद 27 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रिसेप्शन रखा गया है।

मेघना चौधरी कौन हैं?

संदीप सिंह की होने वाली जीवनसंगिनी मेघना चौधरी मूल रूप से अलीगढ़ के गोंडा ब्लॉक के रुदायन उर्फ तारापुर गांव की रहने वाली हैं। उनका परिवार लंबे समय से गाजियाबाद में रह रहा है। दोनों की पहली मुलाकात अलीगढ़ के दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई के दौरान हुई थी। संदीप मेघना से सीनियर थे। वर्ष 2012 में संदीप ने 12वीं की पढ़ाई पूरी कर स्कूल छोड़ दिया, जबकि मेघना ने आगे पढ़ाई जारी रखी और कानून की पढ़ाई के लिए विदेश चली गईं। अलग-अलग जगह रहने के बावजूद दोनों का संपर्क बना रहा।

दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 2024 में दोनों परिवारों के बीच शादी को लेकर बातचीत शुरू हुई थी। शुरुआत में कुछ पारिवारिक अड़चनें आईं, लेकिन बाद में सहमति बन गई। मेघना के पिता अरुण चौधरी ठेकेदारी का काम करते हैं। उनके चाचा राकेश और अजय जूतों के कारोबार से जुड़े हैं। उनके छोटे भाई का नाम करन चौधरी है। मेघना के दादा राधेश्याम चौधरी भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हैं। वह अपनी पत्नी सावित्री देवी के साथ आज भी पैतृक गांव में रहते हैं। पोती की सगाई की खबर से गांव में भी खुशी का माहौल है।

अंतरा त्यागी: मुजफ्फरनगर से जुड़ा रिश्ता

संदीप सिंह के छोटे भाई सौरभ सिंह वर्मा की होने वाली जीवनसंगिनी अंतरा त्यागी हैं। अंतरा मुजफ्फरनगर के देवेश त्यागी और अनुराधा की बेटी हैं। सौरभ अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।

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