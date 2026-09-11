उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हिरासत को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु गुरुवार शाम कोतवाली थाने पहुंचे। कार्यकर्ताओं के साथ कथित तौर पर हुए व्यवहार को लेकर बात करते-करते मंत्री भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े।

मामला बुधवार को रम्पा महल इलाके में सड़क चौड़ीकरण के दौरान शुरू हुआ था। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और नगर पालिका अधिकारियों के बीच कथित तौर पर कहासुनी हो गई। अधिकारियों से कथित दुर्व्यवहार के आरोप में कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था।

पहली बार पुलिस स्टेशन पहुंचे मंत्री

राकेश राठौर गुरु ने कहा कि वह अपनी जिंदगी में पहली बार किसी मामले को लेकर कोतवाली आए हैं। उन्होंने कहा, “मैं कोतवाली पहली बार आया हूं। 4 साल नहीं, जब से जीवन हुआ है, तब से पहली बार आया हूं।”

मंत्री ने कहा कि वह विधायक और मंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं की वजह से बने हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया और कहा कि आज वह जिस मुकाम पर हैं, उसमें पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका है।

4 बजे से अधिकारियों से कर रहे थे बात

मंत्री के मुताबिक, उन्होंने शाम 4 बजे से नगर पालिका की ईओ और कोतवाली प्रभारी से बातचीत की। उन्हें कार्यकर्ताओं को छोड़ने का आश्वासन मिलता रहा। उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्होंने एसपी से भी बात की, लेकिन देर तक सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा।

राठौर ने कहा कि उनकी मुख्यमंत्री के साथ बैठक भी थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के मामले को लेकर वह कोतवाली पहुंच गए। उन्होंने कहा कि अगले दिन नगर विकास की बैठक भी होनी थी, इसलिए वह देर से आने वाले थे।

#WATCH | Sitapur, UP: State Minister Rakesh Rathore 'Guru' says, "… I have always worked for this community without discrimination, but it pained me deeply: if a party worker isn't safe, what is the point of the struggle?… A mafia figure, he has some 32 cases against him, was… https://t.co/Ehpdylv73D pic.twitter.com/9twKpSIWMt — ANI (@ANI) September 11, 2026

“जितेंद्र मिश्रा मेरे परम मित्र हैं”

मंत्री ने हिरासत में लिए गए लोगों में शामिल जितेंद्र मिश्रा को अपना परम मित्र और बीजेपी का करीबी एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता बताया। उन्होंने दूसरे व्यक्ति को अपना “छोटा भाई और भतीजा” बताते हुए कहा कि उसे उन्होंने बचपन से देखा है।

राठौर ने कहा कि अगर सड़क चौड़ीकरण के दौरान कुछ टूट-फूट हुई है, तो उसे ठीक कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वह अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाते हैं कि विकास कार्यों में सहयोग करना चाहिए।

“कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है तो लड़ने की क्या जरूरत?”

भावुक होते हुए मंत्री ने कहा कि उन्होंने जीवन पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए लगा दिया है। उन्होंने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ा दर्द यह है कि अगर कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है तो राजनीति और संघर्ष का क्या मतलब रह जाता है। उन्होंने कहा, “जब कार्यकर्ता सेफ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी… पूरे जीवन में हमारा क्या… जीवन ही निपटा दिया।”

राठौर ने यह भी कहा कि अगर बातचीत के दौरान किसी तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है तो वह व्यक्तिगत रूप से माफी मांगते हैं। उनके मुताबिक, युवा कभी-कभी अपना आपा खो सकते हैं और ऐसे मामलों में प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए।

“कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए आया हूं”

मंत्री ने कहा कि वह किसी के खिलाफ व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए कोतवाली पहुंचे हैं। उन्होंने कहा, “मैं यहां अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए आया हूं। अगर कार्यकर्ता नहीं हैं, तो बीजेपी कहां होगी?”

पुलिस ने बताया सामान्य घटनाक्रम

वहीं, एडिशनल एसपी (नॉर्थ) आलोक कुमार सिंह ने मामले को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हुआ सामान्य घटनाक्रम बताया। पुलिस के मुताबिक, अतिक्रमण हटाने के दौरान संबंधित युवकों से पुलिसकर्मियों ने बातचीत की थी और शुरुआत में उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि उनमें से कोई बीजेपी कार्यकर्ता है। पुलिस के अनुसार, बातचीत के दौरान स्थिति बिगड़ गई, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया।

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