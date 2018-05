यूपी के मंत्री बोले- दूसरी पार्टी की रैली में जाओगे तो मेरा श्राप लगेगा, पीलिया हो जाएगा

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर अक्सर ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर राजभर अपने बयान की वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्होंने बलिया जिले में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य पार्टी की रैली में जाएगा तो उसे वह श्राप दे देंगे और उसे पीलिया हो जाएगा।

उनके भाषण का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह लोगों से किसी अन्य पार्टी की रैली में न जाने को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘आप लोग किसी न किसी पार्टी की रैली में तो जाएंगे ही, जब तक ओम प्रकाश राजभर का निर्देश लेकर मेरी टीम आपके पास नहीं जाएगी तब तक किसी और पार्टी की रैली में अगर कोई गया, तो ये समझ लेना कि ओम प्रकाश राजभर का श्राप उसे लग जाएगा। उसको पीलिया हो जाएगा। आप यहां आए हो, सोच लो कि उसे पीलिया हो जाएगा, जब ओम प्रकाश राजभर की दवाई लोगे तभी पीलिया ठीक होगा, वरना ठीक नहीं होगा। इस नाते मैं आगाह करता हूं।’

#WATCH UP Minister OP Rajbhar at an event in Ballia says ‘Jab tak meri team rally ka sandesh lekar aapke pass nahi jaayegi, tab tak kisi aur Party ki rally agar koi gaya toh usko OP Rajbhar ka shraap lagega, peeliya ho jaayega, theek tabhi hoga jab OP Rajbhar ki dawai loge.’ pic.twitter.com/xHQ6IwNepN

— ANI UP (@ANINewsUP) May 20, 2018