उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। कभी अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने वाले राजभर ने इस बार वोटरों को लुभाने वाले नेताओं के चुनावी हथकंडों पर तंज कसा है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक रविवार को यूपी के बलरामपुर में राजभर ने कहा कि वोटरों को दारू और मुर्गा खिलाने से वोट पक्का माना जाता है। उन्होंने कहा, ‘बाटी-चोखा कच्चा वोट, दारू-मुर्गा पक्का वोट।’ इस जुगलबंदी को राजभर ने तफ्सील से भी समझाया। उन्होंने मंच से गरीबों को संबोधित करते हुए कहा, ‘सारे गरीब दारू पीते हो, मुर्गा खाकर वोट देते हो और ये दिल्ली, लखनऊ जाने वाले नेता 5 साल तुम्हें मुर्गा बनाके घुमाते हैं।’

"Baati-chokha kaccha vote, daaru murga pakka vote. Saare garib daaru peete ho, murga khaake vote dete ho aur ye Delhi, Lucknow jaane waale neta 5 saal tujhe murga banake ghumate hain," says UP Minister Om Prakash Rajbhar in #Balrampur (24.12.17) pic.twitter.com/bQgg9aaff1

— ANI UP (@ANINewsUP) December 25, 2017