उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले पहुंचे कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने रविवार देर शाम सपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आम धारणा है कि जिस किसी भी गाड़ी में समाजवादी पार्टी (SP) का झंडा दिखता है, तो समझो उसके अंदर कोई गुंडा बैठा है, प्रदेश की जनता ने यह सब देखा है।

हाल ही में सपा ने व्यापारी महासभा सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें दावा किया था कि उन्हें प्रदेश के बड़े व्यापारियों का साथ मिला हुआ है। इसी दावे को लेकर मंत्री नंद गोपाल ‘नंदी’ ने सपा पर हमला बोला है।

जनता कभी भूल नहीं सकती- मंत्री

कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने कहा, “जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। राज्य की जनता ने यह सब देखा है और इसे कभी भूल नहीं सकती। और अगर सबसे ज्यादा कोई वर्ग पीड़ित रहा है तो वह व्यापारी वर्ग ही है, यही सबसे ज़्यादा शिकार हुए हैं।”

‘पैसे वसूलने का काम करते थे’

#WATCH | Gorakhpur, UP: State Cabinet Minister Nand Gopal Gupta 'Nandi' says, "The perception is that wherever you see a Samajwadi Party (SP) flag on a vehicle, a goon is sitting inside it. The people of this state have witnessed this and can never forget it; indeed, trader… pic.twitter.com/43z9afAFig — ANI (@ANI) September 13, 2026

आगे कहा, “गुंडे, अपराधी और माफिया व्यापारियों को प्रताड़ित करते थे और बहन-बेटियों के साथ बदतमीजी करते थे। कोई इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन खरीदकर जैसे ही JCB मशीन लगाता था, तो वहां चार गुंडे पहुँच आ जाते थे। और अगर पीड़ित व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) या गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GIDA) के ऑफिस जाता था, तो GIDA के अधिकारी, कर्मचारी भी कहते थे, ‘भाई, हम कुछ नहीं कर सकते; जाकर उनसे समझो।’ तो पैसे वसूलने का काम करते थे और जनता यह बात भूली नहीं है।”

‘दिल-दिमाग और मन में तुष्टीकरण भरा हुआ है’

मंत्री ने आगे कहा, “वे तरह-तरह के नाटक करेंगे। उनके दिल-दिमाग और मन में तुष्टीकरण भरा हुआ है। हमेशा उनके बयान में दिखेगा कि वे कोशिश करते हैं कि कैसे सनातन को अपमानित करें, क्या ऐसा लिखें कि मुस्लिम तुष्टीकरण का वोट बैंक उनके साथ आ जाए। उनकी गुंडागर्दी को जवाब देने और उखाड़ फेंकने के लिए 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनीं। “

उन्होंने आगे कहा, “राज्य में मुख्यमंत्री के अगुवाई में जिस तरह गुंडे-बदमाश का समूल नाश किया किया है। तो अब जनता उन्हें दोबारा सत्ता में नहीं आने देगी। आगामी 2027 के चुनाव में फिर से प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। ब्रिक्स आयोजन को लेकर मंत्री ने कहा कि अगर सुदूर गांव के चौपाल पर भी अगर किसी छोटे बच्चे से भी पूछेंगे को वह भी कहेगा कि भारत का झंडा बुलंद हुआ है। आज पूरी दुनिया ध्यान लगाकर भारत की बात सुनती है। ब्रिक्स सम्मेलन इसका जीता-जागता उदाहरण है कि भारत पिछलग्गू नहीं नेतृत्व करने वाला बन रहा है।”

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