कार्यक्रम के लिए नहीं बनवाया बुकलेट, यूपी के मंत्री ने बीडीओ को हड़काया

उत्तर प्रदेश के मंत्री सरकारी अधिकारियों को हड़काते कैमरे में कैद हो गए हैं। योगी सरकार में मंत्री जय कुमार जैक्की सोमवार (30 अप्रैल) को जालौन के उदोटपुरा जगिर में प्रखंड विकास अधिकारी औऱ सहायक विकास अधिकारी को फटकार लगा रहे थे। जालौन से विधायक और राज्य के कारागार राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जैक्की ग्राम स्वराज अभियान के तहत आयोजित एक चौपाल में हिस्सा लेने के लिए यहां पहुंचे थे। लेकिन इस चौपाल के लिए सरकारी अधिकारी बुकलेट बनवाने में नाकाम रहे। मंत्री जय कुमार सिंह जैक्की बुकलेट नहीं बनने से ही नाराज थे। नाराज मंत्री ने प्रखंड विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी को कार्यक्रम में सबके सामने खूब फटकारा।

क्या कहा योगी के मंत्री ने? मंत्री ने कहा – पर्चे बांट रहे हैं दिमाग खराब है, दो दिन पहले सूचना आई थी, धत्त बदतमीज कही का। बीडीओ कहां है यहां के?। अपनी कुर्सी इधर डलवा दीजिए। आप बुकलेट तैयार करा कर नहीं दे सकते। दिमाग खराब है। मंत्री जी की इस हरकत का जो वीडियो सामने आया है उसमे यह भी दिख रहा है कि जब बीडीओ उनके सामने जाते हैं तो नाराज मंत्री कागज फेंक देते हैं। इतना ही नहीं इस वीडियो में मंत्री की बगल वाली कुर्सी पर बैठा एक शख्स भी सरकारी अधिकारियों को हड़का रहा है। यह शख्स कहता है- ‘तुमको इतना नहीं है कि गांव में मंत्री जी आ रहे हैं… एक-एक कॉपी बना के दे दें। एतना आपको अंदाजा नहीं है? तमाशा बना के रख दिये हैं…बीडीओ हैं…. आपके लिए मंत्री और विधायक कुछ नहीं हैं…।

