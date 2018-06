उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री द्वारा भरी सभा में अधिकारी को धमकाने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में मंत्री अधिकारी को शिकायत मिलने पर उल्टा टांगने की धमकी दे रहे हैं। मामला उत्तर प्रदेश के जालौन जिले का है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जय कुमार सिंह जैकी उत्तर प्रदेश को-ओपरेटिव फेडरेशन की बैठक ले रहे थे। इसी दौरान मंत्री जी ने को-ओपरेटिव फेडरेशन के जिला मैनेजर एके वाजपेयी को कालाबाजारी के मुद्दे पर डांटते हुए कहा कि ‘यदि उन्हें किसी किसान या व्यापारी से काला बाजारी की शिकायत मिली तो मैं तुम्हें उल्टा टांग दूंगा और तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दूंगा।’ इस पूरी घटना के दौरान अधिकारी चुपचाप गर्दन नीचे झुकाए मंत्री जी की डांट सुनते रहे।

बता दें कि यह कोई पहली घटना नहीं है, जब किसी जन-प्रतिनिधि द्वारा इस तरह सरकारी अधिकारियों को डांट लगायी गई है। इससे पहले बीते साल दिसंबर माह में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भी स्थानीय सांसद प्रियंका सिंह रावत अधिकारियों को डांटते हुए कैमरे में कैद हुईं थी। इस दौरान सांसद ने अधिकारियों को बाराबंकी में रहना मुश्किल करने की खुलेआम धमकी दी थी। सांसद की यह वीडियो काफी वायरल भी हुई थी।

#WATCH: UP Minister Jai Kumar Singh Jaiki scolds UP Cooperative Federation Dist Manager AK Vajpayee in meeting on Dist Planning in Jalaun over issue of black marketing, says ‘If I find any complaint by even one farmer or trader, I will hang you upside down & file FIR against you’ pic.twitter.com/tDp7TftgLq

