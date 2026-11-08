उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने रविवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पीडीए (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) रणनीति को लेकर सवाल उठाया। अंसारी ने आरोप लगाया कि राज्यसभा की दो सीटों के लिए उम्मीदवार चुनते समय सपा ने पिछड़े वर्ग, दलित और मुस्लिम समुदाय को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया।

अंसारी ने पूछा कि जब सपा के पास राज्यसभा में दो सदस्य भेजने का मौका था तो उसने इन समुदायों से किसी को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया?

अंसारी ने कहा, “अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को एक सवाल का जवाब देना चाहिए- अगर आप पीडीए के इतने बड़े समर्थक हैं, तो जब आपको राज्यसभा में दो सांसद भेजने थे, तब पीडीए कहां था? आपको पिछड़े वर्ग, दलित या मुसलमान याद क्यों नहीं आए? इसके बजाय, आपने एक अमीर और प्रभावशाली परिवार के सदस्य को भेज दिया।”

दोहरा मापदंड नहीं चलेगा

अंसारी ने आरोप लगाया कि सपा वोट मांगते समय तो पीडीए का नाम लेती है लेकिन जब सत्ता में हिस्सेदारी देने की बात आती है तो इसे भूल जाती है। अंसारी ने कहा, “यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता के सामने समाजवादी पार्टी का असली चेहरा बेनकाब हो गया है।”

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: Minister Danish Azad Ansari says, "… Akhilesh Yadav and the Samajwadi Party must answer one question: If you are such strong supporters of PDA, where was PDA when you had to send two MPs to the Rajya Sabha? Why did you not remember the backward… pic.twitter.com/wn0JbHcFyW — ANI (@ANI) November 8, 2026

अंसारी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी फिर से राज्य की सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा, “2027 में वे चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, बीजेपी की ‘डबल इंजन’ सरकार ही वापस आएगी।”

12 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे अखिलेश

दूसरी ओर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को अयोध्या में निर्माण और विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं को लेकर बीजेपी सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अयोध्या के लोगों की भावनाओं और हितों को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि अयोध्या की जनता से बीजेपी को ‘जीरो’ मिल सकता है। साथ ही, उन्होंने घोषणा की कि वे 12 दिसंबर को अयोध्या का दौरा करेंगे।

यादव ने राम मंदिर से जुड़ी गतिविधियों के नाम पर इकट्ठा किए गए चंदे और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा।

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कर्नाटक हाई कोर्ट ने बीजेपी के एक कार्यकर्ता के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। बीजेपी कार्यकर्ता पर आरोप था कि उसने एक विरोध प्रदर्शन के दौरान ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाए थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।