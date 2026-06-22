Lucknow Fire Today News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा कि कोचिंग सेंटर में कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने और बचाव का काम जारी है।
आग लगने के बाद कुछ बच्चे इमारत से कूद गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, आग लगने के बाद 7-8 छात्र अपनी जान बचाने के लिए इमारत से कूद गए। वहीं अभी भी करीब 20 से 25 छात्रों के अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन शुरुआत में आग शार्ट सर्किट से लगने की आशंका जताई गई है।
चार लोगों के मारे जाने की आशंका
न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, यह लखनऊ के पुरानिया इलाके में अलीगंज लाइब्रेरी में लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस आगजनी में चार लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है।
मुख्यमंत्री ने घटना का लिया संज्ञान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगंज में एक कोचिंग सेंटर में लगी आग की घटना का संज्ञान लिया और उन्होंने अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुँचने का निर्देश दिया है।
उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने, घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करने और पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों की लगातार निगरानी करने के भी आदेश दिए और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
मेरा भाई फंसा हुआ है- स्थानीय निवासी
एक स्थानीय निवासी ने बताया, “जब मैं मौके पर पहुँचा, तो मैंने देखा कि इमारत से धुआँ निकल रहा था। कुछ छात्रों को पहले ही बचा लिया गया था और 4-5 छात्र खुद इमारत से बाहर निकलने में कामयाब रहे। हालाँकि, अभी भी कुछ लोगों के अंदर फँसे होने की आशंका है, लेकिन उनकी सही संख्या की पुष्टि नहीं हो पाई है। हमें बस यही उम्मीद है कि सभी सुरक्षित बाहर आ जाएँ। दमकलकर्मियों को मौके पर पहुँचने में कुछ समय लगा।”
एक स्थानीय निवासी ने कहा, “यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हो सकती है। पूरी जानकारी आधिकारिक रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। मैं अभी-अभी यहाँ पहुँचा हूँ…”
एक अन्य स्थानीय निवासी ने कहा, “मेरा छोटा भाई ऊपर फंसा हुआ है। मैं चाहता हूं कि उसे बचाया जाए और सुरक्षित बाहर निकाला जाए।”
सूचना मिलते ही उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा, ” आग के कारणों की जानकारी मुझे नहीं है लेकिन कुछ छात्र अभी भी इमारत के अंदर फंसे हुए हैं; अग्निशमन अधिकारी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। प्राथमिकता इमारत के अंदर फंसे छात्रों को बचाने की है।”
उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा, “बाहर निकलने में कामयाब रहे तीन-चार बच्चों ने हमें बताया कि कुछ छात्र अभी भी वॉशरूम के अंदर हैं। हम हर कमरे की तलाशी ले रहे हैं और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हर वॉशरूम की जांच कर रहे हैं। अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अस्पतालों और एम्बुलेंस को अलर्ट पर रखा गया है। इमारत से कूदने वाले कुछ बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। हम यह पक्का करेंगे कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए।”
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उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा इस वक्त काफी चर्चा में है। यह चर्चा इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में हुए समाजवादी पार्टी के पीडीए सम्मेलन में रुचि वीरा को नहीं बुलाया गया था। जिसके बाद से सियासत यूपी की सियासत गरमाई हुई है। इस मुद्दे को भाजपा और उसके सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी उठाया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें