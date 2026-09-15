उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के कुलपहाड़ इलाके से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ अपने ही नाती की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहे और पैरोल पर बाहर आए व्यक्ति ने त्रिशूल से गोदकर पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी कल्लन रैकवार को बुधवार को मध्य प्रदेश की सतना जेल वापस लौटना था।

पुलिस के मुताबिक, रविवार रात कल्लन का अपनी 45 वर्षीय पत्नी चंपा से विवाद हुआ था। आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी ने खाने में कोई जहरीला पदार्थ मिला दिया है। इसी बात से गुस्से में आकर उसने पत्नी के सिर और गर्दन पर त्रिशूल से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने रात में किसी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। घटना का खुलासा अगली सुबह तब हुआ जब उसने पास ही रहने वाले अपने रिश्तेदारों को इस बारे में बताया।

महोबा के पुलिस अधीक्षक (SP) शशांक सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी कल्लन का मिजाज काफी हिंसक रहा है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। आरोपी सतना जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है।

पैरोल पर आया था बाहर

कुलपहाड़ थाना प्रभारी (SHO) अवधेश कुमार मिश्रा के अनुसार, कल्लन को साल 2014 में मध्य प्रदेश के नौगांव में अपनी बेटी के 10 महीने के मासूम बच्चे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त उसने बच्चे का सिर पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी, जिसके लिए उसे 2017 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। वह हाल ही में 14 दिनों की पैरोल पर घर आया था। उसका एक बेटा मुन्ना दिल्ली में मजदूरी करता है, जबकि दूसरे बेटे की लगभग चार साल पहले मौत हो चुकी है।

पुलिस को सोमवार सुबह सूचना मिली थी कि रगौलिया बुजुर्ग गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कल्लन को हिरासत में ले लिया।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसे अपनी पत्नी पर खाने में जहर मिलाने का शक था। हत्या के बाद उसने खुद ही रिश्तेदारों को इसकी जानकारी दी, जिन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आरोपी कल्लन घर पर ही मौजूद था।

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