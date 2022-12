Mainpuri Bypoll: शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं से क्यों कहा कि पुलिस के बुलाने पर जाना नहीं, पकड़ में भी मत आना, जानिए

Mainpuri Bypoll: शिवपाल यादव ने अपने समर्थकों को सलाह देते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन हमारे लोगों पर जबरदस्ती करने का प्रयास करेगी लेकिन इससे हमें बचना है।

Mainpuri by Election: प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव। (फोटो सोर्स: @shivpalsinghyad)

