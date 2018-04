VIDEO: बीजेपी नेता के बेटे की पुलिस अफसर को धमकी- एक सेकंड में टोपी नीचे करा दूंगा

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे ने पुलिस अफसर को खुले आम धमकाया। बीच बाजार में चिल्लाते हुए कहा कि वह एक सेकंड में इनकी (पुलिस अफसर) और इनके अधिकारियों की टोपी नीचे करा देगा। यह भाजपा की सरकार है। बीजेपी नेता का बेटा जब पुलिस अफसर को धमकी दे रहा था, उस दौरान भीड़ में से किसी ने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। बाद में यही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगा, जिस पर लोगों ने बीजेपी नेता के बेटे की जमकर निंदा की है।

वायरल हो रही यह वीडियो क्लिप कुल 34 सेकंड की है, जिसमें बीच सड़क पर कुछ लोग जमा थे। एक पुलिस अफसर भी वहां खड़ा था। बगल में उनके बीजेपी नेता का बेटा नारंगी रंग की मोदी जैकेट में नजर आ रहा था। वह कहा रहा था, “जनता के लिए सही काम कर रहे हो, तब तक तो ठीक है। अगर मुझे एक भी पुलिस वाला गलत मिल गया तो मैं आपकी टोपी दो सेकंड के अंदर उतरवा दूंगा।”

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, यह मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है। यहां पर राजपाल चौहान बीजेपी नेता हैं, जिनके बेटे के नाम अमित चौहान है। उसी ने बीच बाजार में पुलिस अफसर को धमकाया है।

देखिए पूरा वीडियो–

#WATCH: Amit Chouhan, son of BJP's Rajpal Chouhan, threatens Police officer, says, 'Agar Police Staton mein kuch galat ho mujhe saboot do, ek second mein inki aur inke adhikariyon ki topi neeche karva dunga, ye BJP sarkar hai.' #Moradabad (Correction:Rajpal Chouhan is not an MLA) pic.twitter.com/52Cj5PXec8

— ANI UP (@ANINewsUP) April 3, 2018