यूपी: हमीरपुर में पत्रकार पर जानलेवा हमला, कार पर कई राउंड फायरिंग

यूपी में एक पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया है, जिसमें उनकी बाल-बाल जान बची है। ये घटना हमीरपुर की है। घटना के वक्त स्थानीय पत्रकार अमित शुक्ला कार से कहीं जा रहे थे। मौका देख उनकी कार पर कई राउंडर फायरिंग की गई। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है।

बता दें कि इससे पहले भी पत्रकारों पर हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं।इसी साल सितंबर में 55 साल की वरिष्ठ कन्नड़ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता गौरी लंकेश की अज्ञात बदमाशों ने उनके घर के सामने ही गोली मार कर उनकी हत्या कर दी थी।

A local journalist Amit Shukla attacked in Hamirpur, several rounds fired on his car. Journalist escapes unhurt

— ANI UP (@ANINewsUP) December 31, 2017