VIDEO: ड्राइविंग सीखते शख्स ने पेट्रोल पंप में घुसाई कार, एक को कुचला

उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक शख्स ने ड्राइविंग सीखने के दौरान एक पेट्रोल पंप में कार घुसा दी और एक शख्स तो कुचल दिया। शख्स को गंभीर चोटें आई हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने इस हादसे का एक वीडियो ट्वीट किया है। करीब 37 सेकेंड का वीडियो बड़ा ही दर्दनाक लगता है। वीडियो में दिखाई देता है के पेट्रोल पंप में एक तरफ एक बाइक के पास कुछ लोग खड़े बातें कर रहे होते हैं तो एक तरफ एक बाइक सवार पेट्रोल भरवा रहा होता है, तभी एक कार तेजी से आती हैं, सबसे पहले कार पेट्रोल पंप के पास रखी प्लास्टिक की कुर्सी को टक्कर मारती है, जिससे कुर्सी के परखच्चे उड़ जाते हैं, इसके बाद कार पेट्रोल पंप की मशीन को किनारे से उसे उड़ाते हुए एक शख्स को रौंदते हुए खड़ी हो जाती है। कार को बेकाबू आता देख पेट्रोल भर रहा शख्स और बाइक पर पीछे बैठा शख्स तो किसी तरह तेजी से भागकर अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन बाइक पर ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को भागने का मौका ही नहीं मिल पाता है और कार उसे बाइक समेत रौंदते हुए निकल जाती है।

#WATCH Kannauj: Man learning to drive, rams the car into petrol pump & runs over a person, who receives minor injuries pic.twitter.com/UH4Yk1d7T0

