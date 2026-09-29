उत्तर प्रदेश कैडर की IAS अधिकारी रहीं दिव्या मित्तल ने प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया है। अब दिव्या मित्तल ने खुलासा किया है कि वह राजनीति में आएंगी। हालांकि दिव्या मित्तल ने दावा किया कि वह किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं जुड़ेंगी बल्कि आम लोगों के साथ मिलकर ऐसा राजनीतिक मंच खड़ा करेंगी, जिसका आधार जनता के सवाल और उनकी समस्याओं का समाधान होगा। दिव्या मित्तल ने कहा कि मेरे इस्तीफे के बाद ही लोग जानना चाहते थे कि मैं क्या करूंगी और किसके साथ क्या शुरुआत करूंगी? उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश मेरे लिए सिर्फ एक कार्य स्थल ही नहीं बल्कि लोगों ने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है।

दिव्या मित्तल ने कहा, “मैं एक अधिकारी के तौर पर उत्तर प्रदेश आई थी। यहां के लोगों ने मुझे बेटी की तरह अपनाया। ऐसे में मैं अपनी राजनीतिक यात्रा भी उत्तर प्रदेश से ही शुरू करना चाहती हूं। इस प्रदेश ने कई मौका पर देश को दिशा दी है। मैं लोगों से कहूंगी कि वह किसी एक व्यक्ति को मसीहा मानकर इंतजार ना करें बल्कि बदलाव की शुरुआत खुद करें।”

दिव्या मित्तल ने कहा कि मेरे लिए राजनीतिक किसी पद तक पहुंचाने का माध्यम नहीं बल्कि उन लोगों की आवाज बनना है, जिनकी बात सरकारी दफ्तरों तक नहीं पहुंच पाती है और अगर पहुंच भी जाती है तो सुनी नहीं जाती है।