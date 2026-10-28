इलाहाबाद हाई कोर्ट के यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर दिए गए आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव कराने की कवायद में जुट गई है। हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर को यह आदेश दिया था कि राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग तीन महीने के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराए। इस आदेश के बाद राज्य सरकार ग्राम पंचायत मतदाता सूची को लेकर एक अहम फैसला लिया है।

अब यूपी के अंदर किसी ग्राम पंचायत में न्यूनतम छह महीने से रहने वाले लोग ही वहां की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करा सकेंगे। ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली में साधारण निवास तय करने के लिए एक समान, स्पष्ट और विधिसम्मत व्यवस्था बनाई गई है।

कैबिनेट मीटिंग में लिया गया फैसला

मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक में “उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सामान्य निवास अवधारणा) नियमावली, 2026” को स्वीकृति दी गई। यह नियमावली उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-9 की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण (चार) में संशोधन कर बनाई गई है।

दो जगह दो वोटर लिस्ट में नाम अब नहीं चलेगा

अधिनियम में पहले ‘मामूली तौर से निवासी’ का उल्लेख था, जिसे अब न्यूनतम छह माह के निवास के रूप में स्पष्ट किया गया है। नियमावली के अनुसार, पंचायत चुनाव के लिए व्यक्ति जिस स्थान पर रह रहा है वह वहीं की मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकेगा। यदि वह किसी अन्य स्थान पर कम से कम 6 महीने से रह रहा है तो उसे पुराने निवास स्थान की वोटर लिस्ट से अपना नाम कटवाना होगा।

यूपी पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा था?

इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही राज्य सरकार की ओर से साधारण निवास की अवधारणा स्पष्ट की गई है। इस बदलाव से मतदाता के निवास संबंधी मामलों में अधिकारियों को निर्णय लेने में सुविधा होगी। साथ ही अब वोटर लिस्ट में पारदर्शिता आएगी।

बता दें कि हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद यूपी में जनवरी 2027 तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी किए जाने की समयसीमा है।

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उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हैं। चुनाव में करीब 4 महीने का समय बचा है और इससे पहले सत्ताधारी भाजपा ने पार्टी की अंदरूनी कलह को दूर करने की कवायद शुरू कर दी है। BJP ने संगठन के भीतर मतभेदों को दूर करने और कार्यकर्ताओं की नाराजगी कम करने के लिए फीडबैक एक्सरसाइज शुरू की है। यहां पढ़ें पूरी खबर…