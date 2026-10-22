उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने युवाओं को रिश्तों में जिम्मेदारी निभाने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि वह लड़के-लड़कियों के बीच रिश्तों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कम उम्र में लड़कियों को गर्भवती कर उन्हें अकेला छोड़ देना गलत है। राज्यपाल ने युवाओं से अपील की कि वे रिश्तों को गंभीरता से लें और अपने वादों को निभाने के काबिल बनें।

आनंदीबेन पटेल गुरुवार को लखनऊ स्थित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दीक्षांत समारोह में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने किशोरावस्था में बनने वाले रिश्तों, कम उम्र में गर्भधारण और युवाओं की सामाजिक जिम्मेदारियों पर अपनी बात रखी।

‘गर्लफ्रेंड बनाएं तो शादी का वादा निभाएं’

राज्यपाल ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को रिश्तों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें किसी के गर्लफ्रेंड बनाने से आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई लड़का किसी लड़की से शादी का वादा करता है तो उसे उस वादे को पूरा करने की जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि युवाओं को पहले आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने, कमाई करने और परिवार की जिम्मेदारियां उठाने के योग्य बनने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद ही उन्हें शादी जैसे बड़े फैसले के बारे में सोचना चाहिए।

आनंदीबेन पटेल ने कहा, “मैं गर्लफ्रेंड बनाने के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन जब आप गर्लफ्रेंड बनाते हैं और उससे शादी करने का वादा करते हैं तो उस वादे को निभाएं। कुछ कमाएं, उसका साथ देने और देखभाल करने के काबिल बनें। खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाएं कि उससे शादी कर सकें। लेकिन 13-14 साल की इतनी कम उम्र में लड़की को गर्भवती कर उसे छोड़ देना नहीं होना चाहिए।”

प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने महर्षि यूनिवर्सिटी, लखनऊ के सातवें दीक्षोत्सव में विद्यार्थियों को शोध, नवाचार एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल ने विद्यार्थी परियोजना प्रदर्शनी का अवलोकन कर नवाचारों की सराहना की। pic.twitter.com/DWehjEaekx — Governor of Uttar Pradesh (@GovernorofUp) October 22, 2026

गलत कामों से दूर रहने की छात्रों से अपील

राज्यपाल ने विद्यार्थियों से गलत गतिविधियों से दूर रहने और दूसरों को भी ऐसे कामों में शामिल होने से रोकने की अपील की। उनके संबोधन का मुख्य संदेश था कि युवाओं को अपने फैसलों के परिणाम समझने चाहिए और किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाले कदम उठाने से पहले अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए।

लिव-इन रिलेशनशिप पर पहले भी जता चुकी हैं चिंता

आनंदीबेन पटेल इससे पहले भी विभिन्न विश्वविद्यालयों के कार्यक्रमों में युवाओं के रिश्तों और सामाजिक मूल्यों को लेकर अपनी राय रख चुकी हैं। अक्टूबर 2025 में वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में उन्होंने लिव-इन रिलेशनशिप की बढ़ती स्वीकार्यता पर चिंता जताई थी। उस दौरान उन्होंने छात्राओं को ऐसे रिश्तों से दूर रहने की सलाह दी थी।

राज्यपाल ने अपने संबोधनों में विवाह, परिवार और बच्चों के पालन-पोषण से जुड़ी जिम्मेदारियों पर भी जोर दिया है। उनके बयानों में अक्सर यह बात प्रमुखता से सामने आती रही है कि युवाओं को अपने व्यक्तिगत फैसलों के साथ-साथ उनके सामाजिक और पारिवारिक प्रभावों को भी समझना चाहिए।

‘पहले आत्मनिर्भर बनें, फिर परिवार की जिम्मेदारी उठाएं’

लखनऊ स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय में 7 जुलाई को आयोजित एक कार्यक्रम में भी आनंदीबेन पटेल ने महिलाओं की जिम्मेदारियों पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को शिक्षक या आईएएस अधिकारी बनने के साथ परिवार और मातृत्व से जुड़ी जिम्मेदारियों को समझने की भी जरूरत है।

इसी कार्यक्रम में उन्होंने उन युवा जोड़ों पर भी चिंता जताई थी, जो घर से भागकर साथ रहने लगते हैं और फिर ऐसी परिस्थितियों में बच्चे का जन्म हो जाता है, जब वे परिवार चलाने में सक्षम नहीं होते। उन्होंने सवाल उठाया था कि जब दोनों परिवार ऐसे जोड़ों को स्वीकार नहीं करते तो बच्चे की जिम्मेदारी कौन उठाएगा।

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उत्तर प्रदेश की 11 स्नातक और शिक्षक एमएलसी सीटों के लिए शुक्रवार यानी 23 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 27 अक्टूबर को आएंगे। उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर हो रहे चुनाव चर्चा में हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।