Bahraich Book Selling Case: जनपद बहराइच में बच्चों को पढ़ाई जाने वाली सरकारी स्कूलों की 13 हजार से अधिक किताबों को कबाड़ी को बेचे जाने का मामला सामने आया है। बच्चों को मुफ्त में किताबों को बांटा जाना था, लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कर्मियों ने किताबों को सरकारी स्कूल के बच्चों में बांटने की जगह इसे 4 रुपये किलो की दर से कबाड़ी को बेच दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने शिक्षा विभाग के एक चपरासी समेत चार को गिरफ्तार किया है।

13 हजार किताबें बरामद की गई

वहीं, कबाड़ी के वहां छापा मारा गया है। वहां से 13 हजार किताबें बरामद की गई हैं। किताबों को कबाड़ी के जरिए उत्तराखंड भेजा जाना था। इसके लिए उसे कंटेनर पर लादा गया था। किताबों से भरे कंटेनर को लखीमपुर खीरी से वापस मंगवाया गया है। इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

पुलिस ने किताब बेचे जाने के मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के चतुर्थवर्गीय कर्मचारी आलोक मिश्रा को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही कबाड़ी दिलशाद, शुभांकर गुप्ता और अर्जुन मामले में पुलिस की पकड़ में आए हैं। घटना सामने आने के बाद बीएसए कार्यालय के कर्मचारी आशुतोष सिंह, दीपक कुमार, अतुल सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं, ब्लाक आफिसर डाली मिश्रा और अकाउंट आफिसर वीरेश वर्मा पर कार्रवाई के लिए सरकार को चिट्ठी लिखी गई है।

गहन पूछताछ के बाद जेल भेजा गया

सरकारी स्कूलों की 13 हजार से अधिक किताबों को कबाड़ी को बेचे जाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग के एक चपरासी समेत चार को गिरफ्तार किया है। कबाड़ी और ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस दबिश दे रही है। इस मामले में थाना रामगांव में केस दर्ज किया गया गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ के बाद जेल भेजा गया है।

इस मामले में दो अनुचर पहले ही सस्पेंड किए गए हैं। अनुदेशक, जिला समन्वयक, स्पेशल एजुकेटर की संविदा समाप्त की जा चुकी है। बहराइच के लेखाधिकारी और बीईओ नगर जांच के दायरे में हैं, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है। इस मामले में रपट दर्ज होने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है।

वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई

रामगांव थानाध्यक्ष गुरूसेन सिंह और पुलिस बल ने रविवार को शिक्षा विभाग में अनुचर के पद पर तैनात एवं निलंबित दरगाह थाने के बक्शीपुरा निवासी आलोक कुमार, नगर कोतवाली के नाजिरपुरा बाईपास निवासी दिलशाद अली, चांदपुरा निवासी अर्जुन, देहात कोतवाली के शिव नगर निवासी शुभांकर गुप्ता को धर दबोचा।

पुस्तक बिक्री मामले में शिकायत जिलाधिकारी बहराइच अक्षय कुमार त्रिपाठी से उनके सीयूजी पर की गई। शिकायत के बाद कबाड़ी के हाथों बिक्री की गई सरकारी विद्यालयों की शैक्षणिक सत्र 2026-27 की पुस्तकों को बरामद किया गया। मामले में केस दर्ज कर एक्शन शुरू हुआ। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक्शन में तेजी आई।