उत्तर प्रदेश में सरकारी बिजली बिलों का बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि गांवों में बने सार्वजनिक शौचालय भी बिजली बिल चुकाने में पीछे हैं। प्रदेश के ग्रामीण सार्वजनिक शौचालयों पर बिजली विभाग का करीब 363 करोड़ रुपये बकाया है। जुलाई से सितंबर 2026 के बीच ही इस बकाये में 27.68 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन (UPPCL) के आंकड़ों के मुताबिक, गांवों में सरकारी संस्थानों पर बिजली बिल का बोझ लगातार बढ़ रहा है। सिर्फ शौचालय ही नहीं, सरकारी स्कूल, स्ट्रीट लाइट, ग्राम पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्र भी बिजली बिल जमा करने में पीछे हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूलों पर सबसे ज्यादा 1,891 करोड़ रुपये बकाया हैं। वहीं ग्रामीण स्ट्रीट लाइटों का बिजली बिल 1,828 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ग्राम पंचायत और सामुदायिक भवनों पर 547 करोड़ रुपये, जबकि आंगनबाड़ी केंद्रों पर 374 करोड़ रुपये बकाया हैं।

प्रदेश में कुल 62,454 सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं। इनमें से 59,190 का निर्माण पूरा हो चुका है और 56,606 शौचालयों को चालू हालत में सत्यापित किया गया है।

बढ़ते बकाये को देखते हुए UPPCL ने 6 नवंबर को पंचायती राज विभाग को पत्र लिखकर बिजली बिलों के भुगतान के लिए बजट की व्यवस्था करने को कहा है। सरकार की बैठकों में भी बिलों के सत्यापन और भुगतान के लिए अलग बजट बनाने का सुझाव दिया गया है। ग्राम प्रधानों और स्कूलों के प्रधानाचार्यों को भी बिलों की जांच की जिम्मेदारी देने की बात कही गई है।

उधर, प्रदेश में आम बिजली उपभोक्ताओं पर भी बकाया कम नहीं है। 9 नवंबर 2026 तक 93.25 लाख उपभोक्ताओं पर कुल 63,357 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया था। इनमें लाखों ऐसे उपभोक्ता भी हैं, जिन्होंने कभी बिजली बिल जमा ही नहीं किया। अब सवाल यह है कि जब सरकारी संस्थान ही समय पर बिजली बिल नहीं भरेंगे, तो बिजली विभाग की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी?

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देश में बिजली बनाने का तरीका बदल रहा है। कोयले पर निर्भरता कम कर सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओड़ीशा जैसे राज्यों के लिए यह बदलाव आसान नहीं है। यहां लाखों लोगों का रोजगार और सरकार की कमाई कोयले पर निर्भर है। ऐसे में स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ते भारत में इन राज्यों की अर्थव्यवस्था का भी सवाल अहम हो गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक