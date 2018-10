उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के 25,091 कॉस्टेबल को हेड कॉस्टेबल में प्रमोशन देने का फैसला किया है। राज्य में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कॉस्टेबल का प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन के बाद पुलिसकर्मियों के बीच खुशी का माहौल है। वे एक-दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने प्रमोशन से संबंधित लेटर जारी कर दिया है। इस प्रमाेशन का फायदा 1975 से लेकर 2004 तक के कॉस्टेबल को मिलेगा। राज्य पुलिस विभाग ने 29000 कॉस्टेबल का नाम प्रमोशन के लिए दिया था, जिनमें से 4000 नामों को रिजेक्ट कर दिया गया था। डीजीपी ऑफिस के अनुसार, यह राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा प्रमोशन है। इससे पहले वर्ष 2016 में 8762 कॉस्टेबल को हेड कॉस्टेबल में प्रमोशन दिया गया था। वहीं, 2017 में 5030 कॉस्टेबल को प्रमोशन दिया गया था।

Police personnel at Meerut’s Delhi Gate police station celebrate after state government decides to promote 25,091 personnel from the post of constable to the post of head constable. pic.twitter.com/ktxpSOKFyc

— ANI UP (@ANINewsUP) October 9, 2018