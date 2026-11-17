UP Elections 2027: उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले सपा-कांग्रेस गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग के लिए मंगलवार को होने वाली बैठक टल गई है। इसके संबंध में कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमराम मसूद ने कहा कि अब यह बैठक 2-3 दिन बाद होगी और इस बैठक के लिए कांग्रेस अपनी दावेदारी मजबूती के साथ रखेगी।

दरअसल, सपा-कांग्रेस की बैठक को लेकर इमरान मसूद ने दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुलाकात का जिक्र किया। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद ने कहा कि दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के बीच कुछ बातचीत हुई है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है।

‘2-3 दिन में फिर से मीटिंग होगी’

कांग्रेस MP इमरान मसूद ने कहा, “कल सोनिया गांधी जी की किताब के लॉन्च पर हमारे टॉप लीडरशिप और अखिलेश यादव के बीच चर्चा हुई। उस चर्चा के बाद उन्होंने हमारे साथ कुछ बातें शेयर कीं। हम उनके आधार पर पूरी तैयारी करेंगे, और फिर यह मीटिंग 2-3 दिन में फिर से होगी।”

#WATCH | Delhi: Over meeting with Samajwadi Party on UP polls, Congress MP Imran Masood said, "At the launch of Sonia Gandhi ji's book yesterday, there was a discussion involving our top leadership and Akhilesh Yadav. After that discussion, he shared some things with us. We will… pic.twitter.com/1HV3lwKcbJ — ANI (@ANI) November 17, 2026

5 सदस्यीय कमेटी का हिस्सा हैं इमरान मसूद

बता दें कि कांग्रेस आलाकमान ने सोमवार को यूपी चुनाव के संबंध में अहम बैठक की थी। इस बैठक में ही सीट शेयरिंग पर समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस ने पांच सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इस समिति का नेतृत्व प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी। इसके अलावा संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद का नाम शामिल है।

सीट शेयरिंग पर क्या-क्या हैं विवाद?

सपा कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर फिलहाल विवाद की स्थिति है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस 181 सीटों पर लड़ना चाहती है जबकि समाजवादी पार्टी इतनी सीटें देने के पक्ष में नहीं है। सपा की ओर से इस बात की चर्चा है कि वह कांग्रेस को 100 से नीचें सीटें ऑफर करने के मूड में है। हालांकि, कांग्रेस के नेता 100 से कम सीटों पर सहमत होने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं।

अखिलेश ने विनिंग फैक्टर को बताया सबसे अहम

दूसरी ओर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर मैनपुरी में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा,”कांग्रेस पार्टी के साथ हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी। हम हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं फिर दोहराता हूं कि हम दोनों मिलकर तय करेंगे कि कौन सी पार्टी जीत सकती है, जो भी पार्टी जीतने की स्थिति में होगी, उसे वह सीट मिल जाएगी।”

उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता मथुरा में मंथन बैठक के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इस बीच, सोमवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने विरोधियों को एक तंज भरी सलाह दी। मथुरा में बीजेपी की बैठक के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश यादव ने उन्हें (बीजेपी नेताओं को) सलाह दी कि वे अपने कार्यक्रम की शुरुआत यमुना में डुबकी लगाकर करें। पढ़िए पूरी खबर…