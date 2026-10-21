कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि पार्टी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी के साथ सीट-शेयरिंग एग्रीमेंट के तहत उत्तर प्रदेश में कुछ खास सीटें मांगी हैं। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि पार्टी ने यूपी में INDIA ब्लॉक के दलों के साथ सीट-शेयरिंग पर बातचीत शुरू कर दी है।

राजेंद्र गौतम ने कहा, “हमारी संगठनात्मक ताकत, लोगों ने हम पर जो भरोसा दिखाया है और हमारे काम के आधार पर, हमने कुछ सीटों के लिए अपनी मांग रखी है। बातचीत शुरू हो गई है और हमें भरोसा है कि आखिरी व्यवस्था सम्माननीय होगी। एग्रीमेंट फाइनल होने के बाद डिटेल्स शेयर की जाएंगी।”

राजेंद्र गौतम ने क्या कहा?

राजेंद्र गौतम ने कहा कि रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की देश भर में लोकप्रियता ने 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में INDIA ब्लॉक के प्रदर्शन में योगदान दिया, जब गठबंधन ने राज्य की 80 में से 43 सीटें जीतीं। उन्होंने कहा, “लोकसभा चुनावों के नतीजे, जिसमें INDIA ब्लॉक ने उत्तर प्रदेश में 43 सीटें जीतीं, राहुल गांधी के नेतृत्व और प्रभाव का असर दिखाते हैं। कांग्रेस जमीनी स्तर पर अपने संगठन को भी मजबूत कर रही है, और हमें विश्वास है कि हमारा संगठनात्मक आधार मजबूत हो रहा है।”

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में INDIA ब्लॉक के सहयोगी के तौर पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतीं और कांग्रेस ने छह, जिससे गठबंधन की सीटों की संख्या 43 हो गई। कांग्रेस के पास सिर्फ़ दो विधायक हैं, लेकिन उसने 2024 में छह लोकसभा सीटें जीती थीं। बातचीत का मकसद उस राज्य में खुद को फिर से खड़ा करने के लिए काफ़ी जगह हासिल करना भी है, जिस पर कभी उसका दबदबा था।

प्रियंका गांधी ले रहीं हिस्सा

सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सपा की सीनियर लीडरशिप के साथ सीट-शेयरिंग की बातचीत में एक्टिव रूप से हिस्सा ले रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को करीब 50-60 सीटें ऑफ़र की जाएंगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सीटों के लिए सम्मानजनक सौदे की उम्मीद करती है।

शुरू में 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहने के बाद राजेंद्र गौतम ने हाल ही में कहा, “150 सीटें किसने मांगी थीं? मैंने असल में 200 के बारे में कहा था और बराबर सम्मान और बराबर हिस्सेदारी की बात कही थी।”

सहारनपुर के सांसद और पार्टी की स्टेट यूनिट के नए बने कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने खुले तौर पर समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव से गठबंधन को जल्दी निपटाने की अपील की। उन्होंने कहा, “अगर आपको गठबंधन करना है तो उसे फाइनल करें। अगर अखिलेश को लीड करना है तो दिल भी आपको बड़ा करना पड़ेगा।”

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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी के विजयदशमी के अवसर पर दिल्ली में एक बौद्ध दीक्षा समारोह में शामिल हुए थे। इसको लेकर एक बड़ा विवाद हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके हिंदू धर्म छोड़ने और बौद्ध धर्म स्वीकार करने की चर्चा होने लगी है। बीजेपी और आरएलडी तक ने इस मुद्दे पर राजकुमार भाटी पर निशाना साधा है। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।