AIMIM vs Congress in UP: उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पर पूरे चरम पर पहुंच गया है। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी-कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के बीच में है, लेकिन इस चुनाव में हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM एक अहम फैक्टर साबित हो सकती है, क्योंकि यूपी में ओवैसी ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है।

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता लगातार यह दावा कर रहे हैं कि ओवैसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्षी गठबंधन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि यूपी के सियासत बिहार से अलग है। हालांकि, ओवैसी लगातार मुस्लिम और दलित वोट बैंक यानी भीम-मीम का नारा देकर विपक्ष के लिए परेशानियां खड़ी करने के संकेत दे रहे हैं। अहम बात यह है कि यूपी में सपा के लिए सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव़ में ही ओवैसी की पार्टी ने कांग्रेस को बुरी तरह से पछाड़ दिया था।

57 सीटों पर कांग्रेस से आगे थी AIMIM

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 95 सीटों पर उसके प्रत्याशियों का मुकाबला कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ था। 2022 के चुनाव नतीजे बताते हैं कि इन 95 सीटों पर जीत भले ही किसी और पार्टी की हुई हो लेकिन ओवैसी की पार्टी को 57 सीटों पर कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले थे।

विधानसभा सीट विजेता पार्टी AIMIM वोट INC वोट नकुड़ BJP 3,593 1,354 सहारनपुर SP 8,187 1,217 देवबंद BJP 3,501 1,096 बुढ़ाना RLD 2,633 2,452 चरथावल SP 3,234 965 मुजफ्फरनगर BJP 3,750 1,694 नगीना SP 9,515 1,685 चांदपुर SP 1,586 1,484 कांठ SP 2,886 1,470 कुंदरकी SP 14,251 1,716 बिलारी SP 9,235 1,411 असमोली SP 13,024 1,511 संभल SP 21,470 2,256 हसनपुर BJP 4,972 1,734 सिवालखास RLD 3,019 1,577 हस्तिनापुर BJP 4,290 1,519 किठौर SP 4,833 1,589 छपरौली RLD 1,353 1,239 लोनी BJP 3,214 2,049 धौलाना BJP 3,520 2,266 फिरोजाबाद BJP 18,898 1,154 शिकोहाबाद SP 2,630 1,428 बिथरी चैनपुर BJP 2,858 1,482 इसौली SP 3,308 2,306 सुल्तानपुर BJP 5,251 2,655 भोजपुर BJP 3,919 2,053 कन्नौज BJP 4,482 1,786 प्रतापगढ़ BJP 6,480 6,326 रानीगंज SP 11,748 1,085 सिराथू SP 863 845 सोरांव SP 5,128 2,027 कुर्सी BJP 8,541 2,803 रामनगर SP 4,940 4,430 दरियाबाद BJP 2,642 2,301 रुदौली BJP 9,961 3,270 टांडा SP 7,442 1,972 नानपारा ADAL 3,965 2,154 पयागपुर BJP 3,586 2,957 कैसरगंज SP 4,762 1,790 भिनगा SP 4,073 3,131 बांसी BJP 3,443 2,931 डुमरियागंज SP 4,352 2,453 महाराजगंज BJP 7,751 5,865 पनियरा BJP 3,457 2,992 गोरखपुर ग्रामीण BJP 3,519 1,492 खड्डा NISHAD 16,419 2,272 पडरौना BJP 7,976 3,338 कुशीनगर BJP 2,796 1,481 गोपालपुर SP 8,163 1,649 मुबारकपुर SP 36,460 1,331 आजमगढ़ SP 5,532 2,175 दीदारगंज SP 2,199 1,717 मेहनगर SP 4,377 1,662 शाहगंज NISHAD 8,128 1,529 गाजीपुर SP 1,260 1,234 भदोही SP 3,127 2,353

इन 57 सीटों के AIMIM के प्रत्याशी कांग्रेस पर‌ भारी पड़े हैं। इतना ही नहीं, 2022 के चुनाव नतीजा यह भी बताते हैं कि यूपी में 16 सीटें ऐसी भी थीं, जहां पर ओवैसी की पार्टी ने चुनाव नतीजे को सीधे प्रभावित किया था। इन 16 सीटों में विजेता प्रत्याशी और दूसरे नंबर के प्रत्याशी के बीच में जितने वोटो का अंतर था, उससे कहीं ज्यादा वोट ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी ने जुटा लिए थे, मतलब ये कि AIMIM ने उन सीटों पर विनिंग मार्जिन से ज्यादा वोट पाए थे।

विधानसभा सीट AIMIM के वोट विजेता की जीत का मार्जिन नकुड़ 3,593 315 बिजनौर 2,290 1,445 चांदपुर 1,586 234 मुरादाबाद नगर 2,661 782 बिलारी 9,235 7,610 किठौर 4,833 2,180 इसौली 3,308 269 सुल्तानपुर 5,251 1,009 रानीगंज 11,748 2,649 कुर्सी 8,541 217 रामनगर 4,940 261 जैदपुर 3,072 2,982 डुमरियागंज 4,352 771 मुबारकपुर 36,460 29,103 शाहगंज 8,128 719 औराई 2,190 1,647

AIMIM पसार रही पांव

चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए गए नतीजा के मुताबिक 2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM को 0.49 प्रतिशत वोट हासिल हुआ था, जबकि उसने केवल चुनिंदा 95 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। बड़ी बात यह भी है कि अगले साल यानी 2023 के स्थानीय निकाय चुनावों में उनका वोट शेयर 1.62 प्रतिशत दर्ज किया गया था।

बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत यह साफ संकेत देता है कि ओवैसी की पार्टी लगातार यूपी में अपने पांव पसार रही है। खास बात यह भी है कि ओवैसी कुछ चुनिंदा विधानसभा सीटों के क्षेत्रों पर ही फोकस करते हैं, जिससे ‌उनका असर उस क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह ठीक बिहार वाली तकनीक है जहां पर ओवैसी की पार्टी सीमांचल के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में चुनाव लड़कर विपक्षी दलों का खेल खराब करती है।

कांग्रेस का बेहद खराब प्रदर्शन

भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के चलते कांग्रेस पार्टी को 6 लोकसभा सीटें मिली हों लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 403 में से 399 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन कांग्रेस को महज दो सीटें मिली थीं‌। 387 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई थी। मतलब करीब 97% कांग्रेस प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे।

इतना ही नहीं, कांग्रेस का वोट प्रतिशत 2022 के विधानसभा चुनावों 399 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बावजूद 2. 66% ही रहा था। हालांकि, स्थानीय निकाय चुनाव में ये आंकड़ा बढ़कर 4.60 हुआ था। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के बजाय कुछ सीटों पर ताल ठोककर ओवैसी की AIMIM विपक्ष पर ज्यादा असरदार नजर‌ आती‌ है।

बदल सकते हैं समीकरण

ऐसे में जब चंद्रशेखर और ओवैसी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहा है, तो सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी और चंद्रशेखर का एक साथ आना मुश्किलों वाला हो सकता है। पिछली बार जिन विनिंग मार्जिन वाली सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने अपना दम दिखाया था, कुछ वैसा ही अगर इस बार होता है, तो यूपी के चुनावी समीकरण को बदल भी सकता है।

उत्तर प्रदेश में अगले तीन महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद कहा है कि कांग्रेस ने 181 सीटों की मांग की है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीट है। हालांकि वर्तमान में यूपी में कांग्रेस के सिर्फ दो विधायक हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था। तब उसने 399 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। पढ़िए पूरी खबर…