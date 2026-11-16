उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होने लगी है। बीजेपी जहां योगी सरकार के विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को अपनी उपलब्धि बता रही है। वहीं विपक्ष अधूरे वादों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनाव में किए गए वादों का हिसाब भी अहम हो गया है। 2022 में बीजेपी ने ‘लोक कल्याण संकल्प पत्र’ जारी किया था। इसमें कुल 130 वादे किए गए थे। किसानों को मुफ्त बिजली, महिलाओं को साल में दो मुफ्त गैस सिलेंडर, युवाओं को रोजगार और बुजुर्गों-विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपये करने जैसे वादे इसमें शामिल थे।

अब सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी दौर में सवाल है कि इनमें से कितने वादे पूरे हुए और कितने अब भी बाकी हैं। स्वतंत्र संस्था ManifestoWatch ने घोषणापत्र के 121 वादों का आकलन किया है। इसके मुताबिक सरकार का फुलफिलमेंट स्कोर 100 में 59 है। ट्रैकर के अनुसार, 16 वादे पूरे हुए, दो पर काम जारी है, 68 आंशिक रूप से पूरे हुए और 35 लंबित हैं। यह स्कोर 59 फीसदी वादे पूरी तरह पूरा होने का मतलब नहीं है।

महिला कल्याण: गैस सिलेंडर से लेकर मुफ्त बस यात्रा तक

महिलाओं से जुड़े कुछ वादों पर सरकार ने अमल किया है। बीजेपी ने उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को होली और दीपावली पर साल में दो मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। इसके लिए सरकार सब्सिडी की रकम लाभार्थियों के खातों में भेज रही है। नवंबर 2026 में सरकार ने 1.89 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए रिफिल सब्सिडी देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की सहायता राशि भी 15000 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये कर दी गई। बढ़ी हुई रकम वित्त वर्ष 2024-25 से लागू है।

60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा देने का वादा भी अब लागू हो चुका है। अगस्त 2026 में शुरू हुई ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना’ के तहत इस उम्र की महिलाओं को राज्य की साधारण रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की सुविधा दी गई है।

पेंशन: 1500 रुपये का वादा अब भी अधूरा

सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा वादा अभी पूरा नहीं हुआ है। बीजेपी ने बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह करने की बात कही थी। सरकार ने वृद्धावस्था और विधवा पेंशन जैसी योजनाओं में राशि बढ़ाकर 1000 रुपये की। लेकिन 1500 रुपये का लक्ष्य अब तक पूरा नहीं हुआ है।

यह मुद्दा गरीब और जरूरतमंद परिवारों से सीधे जुड़ा है। ऐसे में 2027 के चुनाव में विपक्ष इसे उठाकर सरकार से जवाब मांग सकता है।

किसान: मुफ्त बिजली मिली लेकिन फसल के दाम पर सवाल

किसानों को निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा सरकार ने लागू किया है। हालांकि सभी किसानों तक इसका लाभ नहीं पहुंचा है। फरवरी 2026 में विधानसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के 15.64 लाख निजी कृषि नलकूप कनेक्शनों में से करीब 10.59 लाख का पंजीकरण हुआ था। पंजीकरण, मीटर और पुराने बकाये से जुड़ी शर्तों को लेकर भी सवाल उठे हैं।

आलू, टमाटर और प्याज जैसी फसलों के दाम गिरने पर किसानों को राहत देने के लिए बीजेपी ने 1000 करोड़ रुपये का भामाशाह भावांतर कोष बनाने का वादा किया था। सरकार ने 2022 में करीब 100 करोड़ रुपये के भाव स्थिरता कोष का प्रस्ताव रखा। लेकिन 1000 करोड़ रुपये के वादे के मुताबिक पूरी व्यवस्था लागू होने की पुष्टि नहीं होती।

गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान और देरी पर ब्याज देने का वादा भी पूरी तरह सवालों से बाहर नहीं है। सरकार ने रिकॉर्ड भुगतान के दावे किए हैं। लेकिन कुल भुगतान और समय पर भुगतान अलग-अलग बातें हैं। असली सवाल यह है कि कितने किसानों को 14 दिन के भीतर पैसा मिला और देरी होने पर कितना ब्याज दिया गया।

युवा: दो करोड़ डिवाइस का लक्ष्य अभी दूर

बीजेपी ने दो करोड़ युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन देने का वादा किया था। सरकार ने लाखों छात्रों को डिवाइस बांटे हैं। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक, 9 अप्रैल 2025 तक 53.50 लाख डिवाइस वितरित किए गए थे। बाद में 25 लाख और टैबलेट देने की योजना की जानकारी दी गई। लेकिन योजना की घोषणा और वास्तविक वितरण को अलग-अलग देखना होगा। दो करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले अब भी काफी काम बाकी है।

रोजगार भी 2027 में बड़ा मुद्दा बन सकता है। सरकार पुलिस भर्ती के 60244 पदों समेत कई भर्तियों को अपनी उपलब्धि बता सकती है। दूसरी ओर आरओ/एआरओ और पुलिस भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के विवाद, भर्ती में देरी और खाली पदों को लेकर विपक्ष युवाओं की नाराजगी को मुद्दा बना सकता है।

कानून-व्यवस्था और विकास: सरकार की बड़ी उपलब्धियां

कानून-व्यवस्था बीजेपी के चुनावी प्रचार का अहम हिस्सा रही है। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने का वादा सरकार ने पूरा करने की दिशा में कदम उठाया। 2024 में कानून में संशोधन कर सजा के प्रावधान और सख्त किए गए। कुछ अपराधों में 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

बुनियादी ढांचे के मामले में भी सरकार के पास कई परियोजनाएं हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चालू हो चुका है जबकि गंगा एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर पर काम आगे बढ़ा है। बीजेपी इन्हें विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और निवेश के अवसरों से जोड़कर पेश कर सकती है।

हालांकि हर ग्राम पंचायत में जिम और खेल का मैदान बनाने का वादा पूरी तरह पूरा नहीं हुआ है। ग्रामीण इलाकों में खेल सुविधाएं विकसित करने का काम हुआ है। लेकिन सभी पंचायतों में ये सुविधाएं उपलब्ध होने की पुष्टि नहीं होती।

2027 में किसके लिए क्या होगा मुद्दा?

बीजेपी के लिए उज्ज्वला योजना, कन्या सुमंगला, महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा, अटल आवासीय विद्यालय, एक्सप्रेसवे और कानून-व्यवस्था जैसी उपलब्धियां चुनाव में काम आ सकती हैं। पार्टी इन्हें सरकार के कामकाज के सबूत के तौर पर पेश करेगी।

वहीं विपक्ष के पास पेंशन को 1500 रुपये तक ना बढ़ाना, किसानों के लिए भावांतर कोष का अधूरा वादा, गन्ना भुगतान में देरी और युवाओं को दो करोड़ डिवाइस देने का लक्ष्य पूरा ना होना जैसे मुद्दे होंगे। बेरोजगारी और पेपर लीक के मामलों को भी विपक्ष चुनावी बहस में उठा सकता है।

मतदाता मांगेंगे वादों का हिसाब

बीजेपी के 2022 के संकल्प पत्र का आकलन बताता है कि योगी सरकार ने कई वादों पर काम किया है। लेकिन सभी लक्ष्य पूरे नहीं हुए। कुछ योजनाएं लागू हुईं, कुछ पर काम जारी है और कई वादे अब भी अधूरे हैं।

2027 के चुनाव में बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिनाएगी जबकि विपक्ष अधूरे वादों पर सवाल उठाएगा। आखिरकार मतदाता के लिए सबसे अहम यह होगा कि चुनाव के समय किए गए वादों का कितना लाभ उसे वास्तव में मिला। यही सवाल तय करेगा कि जनता सरकार के कामकाज से कितनी संतुष्ट है।

यूपी में बीजेपी के 2022 के संकल्प पत्र का रिपोर्ट कार्ड

मुद्दा 2022 का वादा अब तक की स्थिति कुल चुनावी वादे संकल्प पत्र में 130 वादे ManifestoWatch ने 121 वादों को ट्रैक किया वादों का मूल्यांकन सभी वादों को पूरा करने का लक्ष्य 16 पूरे, 2 पर काम जारी, 68 आंशिक रूप से पूरे और 35 लंबित उज्ज्वला योजना होली और दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर सब्सिडी के जरिए लाभ देने की व्यवस्था; नवंबर 2026 तक 1.89 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का दावा कन्या सुमंगला योजना बेटियों को आर्थिक सहायता सहायता राशि ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 की गई महिलाओं के लिए बस यात्रा महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा अगस्त 2026 में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए साधारण रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा योजना शुरू सामाजिक पेंशन वृद्धावस्था और विधवा पेंशन ₹1,500 प्रतिमाह पेंशन राशि ₹1,000 प्रतिमाह; वादा पूरी तरह पूरा नहीं किसानों की बिजली निजी नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली योजना लागू, लेकिन फरवरी 2026 तक 15.64 लाख में से 10.59 लाख कनेक्शन ही पंजीकृत भावांतर योजना ₹1,000 करोड़ का भावांतर फंड वादे के मुताबिक फंड के पूर्ण क्रियान्वयन की स्थिति स्पष्ट नहीं गन्ना भुगतान 14 दिन में भुगतान और देरी पर ब्याज भुगतान हुआ, लेकिन कुल भुगतान और 14 दिन में भुगतान के आंकड़ों को अलग-अलग देखना जरूरी टैबलेट-स्मार्टफोन युवाओं को 2 करोड़ मुफ्त डिवाइस 9 अप्रैल 2025 तक 53.50 लाख टैबलेट-स्मार्टफोन बांटे जाने का सरकारी आंकड़ा पुलिस भर्ती युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर 60,244 पुलिस पदों पर भर्ती प्रक्रिया; परीक्षाओं में पेपर लीक और देरी जैसे विवाद भी रहे धर्मांतरण कानून अवैध धर्मांतरण पर सख्ती 2024 में कानून में संशोधन कर सजा के प्रावधान और सख्त किए गए एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे सहित सड़क नेटवर्क का विस्तार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चालू; गंगा एक्सप्रेसवे का काम आगे बढ़ा ग्राम पंचायतों में खेल सुविधाएं हर ग्राम पंचायत में जिम और खेल मैदान सभी ग्राम पंचायतों में वादा पूरा होने का स्पष्ट राज्यव्यापी प्रमाण उपलब्ध नहीं

सोर्स: ManifestoWatch Tracker