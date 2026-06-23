UP Politics: उत्तर प्रदेश के साल 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस साल ब्राह्मण समुदाय को साधने के प्रयास किए हैं। वे समुदाय से संपर्क साधते हुए दलित-ब्राह्मण सामाजिक गठबंधन को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। इसी फॉर्मूले के दम पर बसपा ने 2007 के विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत हासिल की थी।

दरअसल, मायावती ने सोमवार को X पर कई पोस्ट किए और इसमें दावा किया कि बसपा द्वारा उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में उच्च जाति के समुदायों, विशेष रूप से ब्राह्मणों को शामिल करने के फैसले ने प्रतिद्वंद्वी दलों को परेशान कर दिया है।

मायावती ने एक्स पर लिखा

मायावती ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, “जब से बसपा ने उच्च जाति समुदायों, विशेषकर ब्राह्मणों की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन करना शुरू किया है, तब से विपक्षी दलों, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी में स्पष्ट बेचैनी देखी जा रही है।”

यूपी चुनाव में बीएसपी की आखिरी बड़ी चुनावी जीत को याद करते हुए उन्होंने कहा, “2007 के चुनाव में ब्राह्मण समाज के योगदान से बीएसपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला था।” मायावती ने उम्मीद जताई है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही हो सकता है। उन्होंने आगे कहा, “ब्राह्मण समुदाय के हित केवल बसपा में ही सुरक्षित हैं।”

ब्राह्मण वोट बैंक पर सीधी नजर

मायावती की ये टिप्पणियां बताती हैं कि ब्राह्मण वोट बैंक को सीधे तौर पर बसपा के पाले में लाने का प्रयास कर रही हैं, जो कि परंपरागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। इस वोट बैंक को साधने के लिए मायावती ने इस साल ये तीसरा बड़ा प्रयास किया है।

जनवरी में अपने जन्मदिन पर दिए गए भाषण में मायावती ने मतदाताओं को बसपा सरकारों के दौरान ब्राह्मणों द्वारा प्राप्त राजनीतिक महत्व और प्रतिनिधित्व की याद दिलाने की कोशिश की थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि भाजपा के शासन में समुदाय की उपेक्षा की जा रही है।

ब्राह्मणों की सुरक्षा को लेकर चिंता

बता दें कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिपरिषद में विस्तार किया गया है। इसके जरिए बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर ओबीसी, दलित और ब्राह्मण समुदायों को साधने की कोशिश की थी। इन समुदायों के नेताओं को ही कैबिनेट विस्तार में जगह भी दी गई थी। लखनऊ में ब्राह्मण समुदाय के बीजेपी के युवा नेता पर हुए हमले का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा था, “उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण न केवल उपेक्षित हैं बल्कि काफी असुरक्षित भी हैं, जो बेहद चिंताजनक है।”

ब्राह्मणों की असुरक्षा का मुद्दा

मायावती ने विभिन्न दलों के विधायकों द्वारा कथित तौर पर उठाई गई चिंताओं का भी हवाला दिया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान न केवल बीजेपी, बल्कि सपा और कांग्रेस के ब्राह्मण विधायक भी लखनऊ में एक साथ आए और समुदाय की उपेक्षा और उनके खिलाफ अपराधों पर चिंता व्यक्त की।

यह इस बात का राजनीतिक संकेत दे रहा है कि मायावती एक ऐसी कहानी गढ़ने का प्रयास कर रही हैं कि बीजेपी में उच्च जातियों के प्रभुत्व के बावजूद ब्राह्मणों के कुछ वर्ग खुद को उपेक्षित, असुरक्षित और राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेला गया महसूस कर रहे हैं।

बसपा के लिए चुनौतियां ज्यादा

बसपा का विधानसभा में केवल एक प्रतिनिधि है। संसद में कोई सदस्य भी नहीं है। इसके चलते ही बसपा के सामने कई राजनीतिक मजबूरियां भी हैं। व्यापक सामाजिक गठबंधन का पुनर्निर्माण पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और पार्टी को लगता है कि ब्राह्मण एक बार फिर उसके मुख्य समर्थक आधार और अन्य समुदायों के बीच सेतु का काम कर सकते हैं।

हालांकि, इस बार राजनीतिक चुनौतियां 2007 से मुकाबले काफी अलग हैं। बीजेपी ने उस वक्त के मुकाबले वर्तमान में ब्राह्मणों के बीच पर्याप्त समर्थन मजबूत कर लिया है, साथ ही गैर-यादव ओबीसी और दलितों के कुछ वर्गों के बीच भी अपनी पहुंच का विस्तार किया है।

बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत पार्टी द्वारा ब्राह्मण समाज सहित अपर कास्ट के लोगों को संगठन से जोड़कर उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से विपक्षी दलों विशेषकर समाजवादी पार्टी में बेचैनी बढ़ गई है। पढ़िए पूरी खबर…