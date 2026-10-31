UP SIR News: उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस ने सभी जिला चुनाव अधिकारी को राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में तैनात 806 कंप्यूटर असिस्टेंट की ECINET लॉगिन ID तुरंत डीएक्टिवेट करने का निर्देश दिया है।

इस कदम का मकसद वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद पीलीभीत और आजमगढ़ जैसे जिलों में पोर्टल पर लॉगिन क्रेडेंशियल के गलत इस्तेमाल की शिकायतों के बाद वोटर रोल मैनेजमेंट में सिक्योरिटी और अकाउंटेबिलिटी को टाइट करना है।

वापस लिया जा रहा है एक्सेस

हर विधानसभा सीट पर दो कंप्यूटर असिस्टेंट हैं, जो कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) के ऑफिस में वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर पर ऑपरेटर के तौर पर काम करते हैं। ECINET पोर्टल पर उनका एक्सेस अब वापस लिया जा रहा है ताकि यह पक्का किया जा सके कि वोटर से जुड़ी एंट्री सीधे तौर पर उनके लिए ज़िम्मेदार अधिकारी ही करें।

ऑपरेटर्स की अब क्यों नहीं है जरूरत?

इस फैसले का कारण बताते हुए एक चुनाव अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि चुनाव आयोग ने शुरू में कंप्यूटर असिस्टेंट को पोर्टल का एक्सेस दिया था क्योंकि कई बूथ-लेवल ऑफिसर (BLO) BLO ऐप पर काम करने के लिए ठीक से ट्रेंड नहीं थे। हालांकि, अब ज़्यादातर BLO को इसे इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग मिल गई है, इसलिए ऑपरेटर की मदद की ज़रूरत महसूस नहीं होती।

चुनाव अधिकारी ने कहा, “अभी सिर्फ़ संबंधित BLO को ही उन्हें दिए गए पोलिंग बूथ से जुड़े फ़ॉर्म जमा करने होंगे। फ़ॉर्म ECINET/BLO ऐप पर ऑनलाइन जमा करके या फ़िज़िकल जमा करके सिस्टम तक पहुँच सकते हैं, जिसे बाद में डिजिटाइज़ कर दिया जाएगा।”

जिम्मेदारी तय करने पर फोकस

अधिकारी ने कहा कि इसका मकसद हर एंट्री के लिए ज़िम्मेदारी तय करना है, न कि कई लेवल के ऑपरेटरों को वोटर से जुड़ा डेटा संभालने देना। EROs को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के ज़रिए सिस्टम का एक्सेस मिलता रहेगा और वे प्रोसेस को देख सकते हैं।

आजमगढ़ में वोटर रोल एंट्री में गड़बड़ी का मामला भी जांच के दायरे में आया है। जांच का ज़िक्र करते हुए अधिकारी ने कहा कि विकास यादव नाम से 10 अलग-अलग वोटर लिस्ट में दर्ज पाए गए। बताया जा रहा है कि ये गड़बड़ियां पांच पोलिंग बूथ से जुड़ी थीं।

CEO का निर्देश क्या कहता है?

31 अक्टूबर के अपने निर्देश में CEO नवदीप रिनवा के ऑफिस ने DEO से यह पक्का करने को कहा कि उनके जिलों में सभी कंप्यूटर असिस्टेंट की लॉगिन ID इनएक्टिव या डिसेबल मार्क की गई हों। संबंधित ERO को डीएक्टिवेशन कन्फर्म करना होगा, जबकि DEO को सभी विधानसभा क्षेत्रों में पर्सनली कम्प्लायंस वेरिफाई करना होगा और CEO के ऑफिस में एक्शन-टेकन रिपोर्ट जमा करनी होगी।

इसके अलावा, संबंधित आउटसोर्सिंग एजेंसी को विधानसभा क्षेत्र 127-पीलीभीत से जुड़े मामले में कथित तौर पर शामिल कंप्यूटर असिस्टेंट की सर्विस तुरंत खत्म करने का निर्देश दिया गया है। ऑफिस की तरफ से कहा गया कि इन निर्देशों को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाना चाहिए, और इस बात पर ज़ोर दिया कि वोटर लिस्ट से जुड़े काम की ईमानदारी, सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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