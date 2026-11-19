यूपी में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे प्रदेश का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। सत्ता पक्ष की चुनावी तैयारियों के बीच विपक्ष के सामने इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती है वह ‘सीट शेयरिंग’ का मुद्दा सुलझाना। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर खींचतान कई दिन से चल रही है और इस खींचतान के बीच दोनों दलों की ओर से हो रही बयानबाजी इस मुद्दे को और उलाझाने का काम कर रही है।

जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से लगातार 181 सीटों की मांग की जा रही है तो वहीं समाजवादी पार्टी 100 से ऊपर सीटें देने के बिल्कुल मूड में नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर पिछले कुछ दिनों में अखिलेश यादव ने भी बहुत कुछ कहा है।

एकादशी के बाद हो जाएगा फैसला

इन सबके बीच लेटेस्ट अपडेट यही है कि दोनों पार्टियों की बैठक 23, 24 और 25 तारीख को होनी है जिसमें सीट शेयरिंग जैसे तमाम मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। उससे पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच सीट शेयरिंग विवाद पर बयानबाजियां खूब हो रही हैं। ताजा बयान समाजवादी पार्टी के सांसद शिवराज सिंह पटेल (एसपी पटेल) का है जिन्होंने कांग्रेस की 181 सीटों की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

’50 से ज्यादा सीटें मिलनी ही नहीं चाहिए’

एसपी सिंह पटेल ने कहा है कि कांग्रेस की तरफ से जो मांग की जा रही है वह सिर्फ दबाव बनाने के लिए है। सपा सांसद ने कहा है, “यह सिर्फ दबाव बनाने का तरीका है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे लंबी लिस्ट देंगे तो कम से कम कुछ मांगें तो मान ली जाएंगी। नेशनल प्रेसिडेंट और दूसरे नेताओं का मानना ​​है कि जैसे कांग्रेस ने पार्लियामेंट्री सीटें बर्बाद कीं, वैसे ही जो भी छह सीटें जीतीं वे सिर्फ समाजवादी पार्टी की वजह से मिलीं इसलिए मैं तो यहीं कहूंगा कि कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें मिलनी ही नहीं चाहिए और न उससे ज्यादा उन्हें मांगनी चाहिए।”

एसपी सिंह पटेल ने आगे कहा कि अगर समाजवादी पार्टी 50 सीटें भी दे रही है तो यह हमारा बड़ा दिल ही है कि 2 विधायक होने पर भी 50 सीटें मिल रही हैं।

अखिलेश ने भी दिए थे संकेत

हाल फिलहाल में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर यह संकेत दिए थे कि कांग्रेस की तरफ से जो डिमांड की जा रही है वह किसी भी हाल में नहीं मानी जाएगी। 16 नवंबर को अखिलेश यादव ने कहा था, “INDIA गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। हम एक-दूसरे का सम्मान करेंगे और सीटों का बंटवारा तय करेंगे। चुनाव में सबसे अच्छे उम्मीदवार उतरेंगे और जो जीतेगा उसी को उतारा जाएगा।” अखिलेश के इस बयान से साफ है कि सीटों की संख्या के बजाय उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता को प्राथमिकता दी जाएगी।

सपा-कांग्रेस के बीच बढ़ेगी खींचतान

यूपी में शीट शेयरिंग को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच आने वाले दिनों में खींचतान और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अब पार्टी के प्रमुख नेताओं की प्रतिक्रियाएं कुछ इसी तरफ इशारा कर रही हैं। अखिलेश यादव के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि सीटों का बंटवारा पिछले चुनाव के प्रदर्शन और सीटों पर वर्तमान किसी पार्टी का दबदबा है उस हिसाब से तय की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता 100 से कम सीटों पर कतई राजी नहीं होने वाले। 17 नवंबर को द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के हवाले से बताया था कि पार्टी 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और 100 से कम सीटों पर समझौता करने के पक्ष में नहीं है।

पिछले चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर मिली सीट तो क्या होगा?

जैसा कि सपा सांसद एसपी सिंह पटेल ने कहा है कि कांग्रेस के दो विधायक हैं और 50 सीटें दे रहे हैं तो यह सपा का बड़ा दिल है, अगर समाजवादी पार्टी की ओर से इसी फॉर्मूले के आधार पर कांग्रेस को सीटें ऑफर की जाती हैं तो यह संख्या 50 से कम भी जा सकती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सपा से अलग होकर सभी 399 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से सिर्फ 2 सीटों पर ही पार्टी को जीत मिली।

पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को केवल 2.33 फीसदी वोट मिले थे। 2022 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन इतना खराब था कि 399 में से 387 सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। दो विधायकों के अलावा केवल 10 उम्मीदवार ही ऐसे थे जिनकी जमानत बच पाई थी। वहीं इससे पहले 2017 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली थी।

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बात साल 2003 की है जब यूपी के दो सबसे कद्दावर और धुर-विरोधी नेताओं ने हाथ मिला लिया था और मिलकर सरकार बनाई थी। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के दिवंगत नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की। यहां पढ़ें पूरी खबर…