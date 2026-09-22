UP Elections 2027: अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक दलों के संगठन विधानसभा सीटों पर संभावित प्रत्याशियों के चयन की कवायद में जुट गए हैं।
दिल्ली से सटे और राजनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण गौतमबुद्ध नगर जिले में सत्ताधारी दल के लिए टिकट के दावेदारों की बढ़ती संख्या प्रत्याशी चयन को चुनौतीपूर्ण बना रही है। हालांकि मौजूदा विधायकों में कितनों को दोबारा मौका मिलेगा और किनके टिकट कटेंगे, इसका फैसला पार्टी मुख्यालय स्तर पर होने के बाद ही तस्वीर साफ होगी।
5 सीटों पर है BJP की कब्जा
गौतमबुद्ध नगर जिले में नोएडा, दादरी और जेवर तीन विधानसभा सीटें हैं। वहीं, गौतमबुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में कुल पांच विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें सिकंदराबाद और खुर्जा भी शामिल हैं। वर्तमान में इन पांचों विधानसभा सीटों पर भाजपा के विधायक हैं।
नोएडा से पंकज सिंह, दादरी से तेजपाल नागर, जेवर से धीरेंद्र सिंह, सिकंदराबाद से लक्ष्मीराज सिंह और खुर्जा से मीनाक्षी सिंह विधायक हैं। इन सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले भाजपा के कई सक्रिय सदस्य और पार्टी पदाधिकारी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं।
दादरी सीट पर सबसे ज्यादा दावेदार
इनमें सबसे अधिक दावेदार फिलहाल दादरी विधानसभा सीट पर सामने आए हैं। यहां छह से अधिक लोग टिकट के लिए अपनी दावेदारी जता चुके हैं। पिछले कई महीनों से नोएडा विस सीट पर राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी एक महिला नेता भी अपनी दावेदारी को लेकर सक्रिय थीं। हालांकि, अब उनकी सक्रियता दादरी और जेवर विस क्षेत्रों में भी दिखाई दे रही है।
नोएडा विधायक पंकज सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं और वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें कुल मतों का करीब 70 फीसद हासिल हुआ था। दूसरी ओर, दादरी और जेवर दोनों सीटों पर मौजूदा विधायक अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। दोनों विधायक पूर्व में अन्य राजनीतिक दलों से भी जुड़े रहे हैं।
प्रत्याशी चुनने में आएगी लोगों को दिक्कत?
संभावित प्रत्याशियों के चयन में संगठन के स्तर पर कई पहलुओं को ध्यान में रखा जा सकता है। इनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से समन्वय, जनसंपर्क, सोशल मीडिया पर सक्रियता और पार्टी से जुड़ाव की अवधि जैसे पहलू महत्त्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
नोएडा महानगर अध्यक्ष महेश चौहान ने ‘जनसत्ता’ से बातचीत में बताया कि 17 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर पार्टी संगठन की ओर से एक महीने तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए टिकट के इच्छुक नेताओं को इस दौरान अपनी सक्रियता दिखानी होगी। इसके बाद संभावित प्रत्याशियों की सूची तैयार कर संगठन को भेजी जाएगी।
यह भी पढ़े: राहुल के रायबरेली में चक्रव्यूह बनाएंगे राजनाथ सिंह के बेटे नीरज, BJP ने सभी जिलों में घोषित किए नए प्रभारी
उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और चुनावी तैयारियों को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। इसके तहत ही बीजेपी ने अपनी टीम के सदस्यों को नई जिम्मेदारी देते हुए जिला प्रभारियों की घोषणा कर दी है। पढ़िए पूरी खबर…